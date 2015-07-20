Раньше мой огород имел жалкий вид, и обильных, качественных урожаев, при огромном моём старании, я не получала. Когда я поняла, что моя жизнь — не случайность и существует Создатель, то в моей жизни изменилось всё, везде и во всём.

Мой опыт общения с Богом не велик, но за это время образовался творческий союз: мой с Отцом небесным. Я сею, Господь выращивает и учит, знакомит меня с людьми знающими, мудрыми, любящими Бога. Как? Через журналы, интернет, газеты, книги, которые с Его помощью оказываются в руках в нужное время. Я счастлива, что у меня есть такой Друг!

Алиса Малыгина,

Республика Марий Эл

Газета «Сокрытое Сокровище» № 7 (219) июль 2015 г.