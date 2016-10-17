«Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим» (Псалом 15:11).
Ты укажешь мне жизни путь.
Пусть он будет тернист, будет крут.
Но я верю, мне Слово вещает,
Что блаженство меня ожидает
И что после скорбей и слёз
Меня встретишь,
Господь мой Христос!
Ты укажешь мне жизни путь,
Только рядом со мною будь.
Знаю, путь будет узким, тернистым.
Помоги мне быть верной и чистой!
Помоги не свернуть с пути,
Чтобы мне до конца дойти.
Верю, после скорби и мук
Меня встретит мой преданный Друг.
Мария Шумилина, г. Санкт-Петербург
Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.
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