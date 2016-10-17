«Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим» (Псалом 15:11).

Ты укажешь мне жизни путь.

Пусть он будет тернист, будет крут.

Но я верю, мне Слово вещает,

Что блаженство меня ожидает

И что после скорбей и слёз

Меня встретишь,

Господь мой Христос!

Ты укажешь мне жизни путь,

Только рядом со мною будь.

Знаю, путь будет узким, тернистым.

Помоги мне быть верной и чистой!

Помоги не свернуть с пути,

Чтобы мне до конца дойти.

Верю, после скорби и мук

Меня встретит мой преданный Друг.

Мария Шумилина, г. Санкт-Петербург

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.