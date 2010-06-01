Употребление девушками алкоголя повышает риск мастопатии

Американские ученые обнаружили, что употребление алкоголя значительно повышает риск развития доброкачественных заболеваний груди, в частности мастопатии, у девушек и молодых женщин. Исследователи из Вашингтонского и Гарвардского университетов с 1996 по 2007 год проводили регулярные опросы 6899 девушек из всех 50 штатов страны. Задаваемые вопросы касались потребления алкоголя и диагностики мастопатии и схожих с ней доброкачественных поражений грудных желез. На момент начала исследования возраст его участниц составлял от 9 до 15 лет.

Полученные данные показали, что риск развития мастопатии находится в прямой зависимости от объемов потребления спиртного. Среди участниц исследования, употреблявших алкоголь от 6 до 7 дней в неделю, доброкачественные заболевания грудных желез наблюдались в 5,5 раза чаще, чем у тех, кто выпивал не чаще одного раза в неделю. При частоте употребления спиртного от 3 до 5 раз в неделю этот риск повышался примерно в три раза.

В целом, участницы исследования, которым поставили диагноз мастопатии, употребляли алкоголь более часто, выпивали за один раз и в среднем за день большее его количество и были более склонны к неумеренному потреблению спиртного и запоям, чем их сверстницы со здоровой грудью.

Источник: http://medportal.ru/mednovosti/

ОПАСНОСТЬ ЭРОТИЧЕСКИХ КАРТИНОК

В журнале «New Scientist» опубликованы результаты экстравагантного исследования. Группа психологов и нейрофизиологов из нескольких американских институтов пытались выяснить, как именно реагирует человеческий мозг на эмоционально яркие визуальные объекты. В списке значились картинки эротического содержания, сцены насилия, природных катастроф и даже изображения аппетитных блюд. Ученые показывали участникам эксперимента «спокойные» картинки (изображение архитектурных объектов, пейзажи и тому подобное) вперемешку с будоражащими и убедились, что именно на сексуально окрашенные образы мозг реагировал наиболее продолжительным торможением.

Большинство участников даже не могли отчетливо вспомнить и описать целые серии последующих изображений, которые им показывали сразу после эротической картинки, хотя, согласно датчикам, момент непосредственного транса длился лишь доли секунды.

Ученые усматривают в подобной атаке на мозг серьезную угрозу. Особенно, как они полагают, для водителей, которые невольно отвлекаются на каждый рекламный щит, если с него им улыбается сексапильная красотка с глубоким декольте. В таком случае даже одной секунды, во время которой мозг не способен реагировать на дорожную ситуацию, вполне хватит для трагедии, убеждены нейрофизиологи.

Источник: http://www.newscientist.com/

В РАСПРОСТРАНЕНИИ СИФИЛИСА ОБВИНИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ

Британские эксперты пришли к выводу, что Facebook и другие популярные социальные компьютерные сети способствуют росту заболеваемости населения сифилисом, пишет «The Daily Telegraph». Это подтверждается тем фактом, что наибольший по Великобритании рост числа случаев этой половой инфекции наблюдается в Сандерленде, Дареме и Тиссайде – регионах, где популярность социальных сетей максимальна. Жители этих областей на четверть чаще остальных британцев регистрируются на соответствующих сайтах в Интернете, при этом заболеваемость сифилисом среди них за последнее время возросла вчетверо.

По словам главы общественного здравоохранения Тиссайда Питера Келли, его сотрудникам удалось проследить четкую взаимосвязь между пристрастием к Facebook или подобным интернет-сервисам и риском заражения сифилисом. Причем, наибольший рост заболеваемости наблюдается среди молодых женщин, которым социальные сети предоставляют широкий выбор случайных половых партнеров.

Источник: http://medportal.ru/mednovosti/

ГОСДУМА ЗАПРЕТИТ ГОВОРИТЬ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНОПЛИ В МЕДИЦИНЕ

Депутаты запретят пропагандировать использование наркосодержащих растений в медицинских целях, сообщает АМИ-ТАСС. Соответствующий законопроект с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях был принят Госдумой во втором чтении. Разработанный Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков документ предусматривает запрет на пропаганду каких-либо преимуществ использования наркосодержащих растений, в том числе в медицинских целях. Культивирование наркосодержащих растений будет разрешено лишь в промышленных, учебных и научных целях, а также экспертной деятельности. Незаконное культивирование, в случае отсутствия в этой деятельности состава уголовного преступления, будет наказываться штрафом в размере 1,5 – 4 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток, для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Источник: http://medportal.ru/mednovosti/