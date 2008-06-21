В каком возрасте следует креститься?

Многих христиан волнует, в каком возрасте следует принимать крещение. В современном христианстве нет единого мнения по этому вопросу. Часть церквей настаивает на крещении младенцев, часть считает крещение возможным только в сознательном возрасте. Мы хотели бы предложить читателю небольшой экскурс в церковную историю, чтобы рассказать об истоках этой проблемы.

Библия однозначно говорит о крещении как о сознательном решении, требующем веры самого человека, покаяния и знакомства с основными положениями христианского учения. Апостол Петр, призывая народ обратиться к Иисусу Христу, говорил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деяния 2:38). А Сам Иисус Христос, давая последние повеления Своим ученикам, подчеркивал, что принимающие крещение должны знать Евангельскую весть и иметь веру: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марка 16:15-16).

В первые века существования христианской церкви крещение принимали только взрослые, следуя примеру Спасителя, Который Сам принял крещение в возрасте 30 лет. Новорожденных же детей не крестили, а только совершали над ними молитву и некий обряд с использованием соли. Далее перед крещением человек проходил процедуру «оглашения» – обучения христианскому учению и наставления в вере. Судя по дошедшим до нас «огласительным беседам», обучение оглашаемых было очень серьезным, и, пожалуй, даже более обширным, чем можно получить в церкви наших дней. Оглашаемые не допускались до причастия, и до сих пор в литургии православной церкви сохранился возглас: «Оглашенные, изыдите!», хотя практика самого оглашения давно уже исчезла. Что же побудило церковь отойти от первоначального подхода ко крещению?

Мы знаем, что после крещения человек начинает новую жизнь, и вода крещения смывает все грехи, совершенные ранее. «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17). «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деяния 22:16).Таким образом, человек выходит из воды без грехов – прежние грехи прощены и забыты, а новых он еще не успел совершить. Когда, исходя из житейской логики, лучше всего оказаться в таком состоянии? Лучше всего перед смертью.

Поэтому в в древние времена в церкви сложился обычай откладывать крещение до самых последних дней жизни. Известно, что императора Константина Великого крестил на смертном одре арианский епископ Евсевий Никомидийский. Перед самой смертью крестились и его потомки. Предсмертное крещение казалось вполне нормальным даже многим служителям церкви. Августин Блаженный в своей «Исповеди» вспоминает, как тяжело заболел в детстве, и его мать, думая, что сын умирает, решила крестить его. Но когда ребенку стало лучше, крещение отложили: «Таким образом, очищение мое отложили, как будто необходимо было, чтобы, оставшись жить, я еще больше вывалялся в грязи; по-видимому, грязь преступлений, совершенных после этого омовения, вменялась в большую и более страшную вину» (Исповедь. I, 11).

Такой подход к крещению искажал его истинную суть. Вместо радостного возрождения к новой жизни, акта веры (а значит, и доверия) Богу, оно воспринималось лишь как некая «чистка кармы», которую стремятся отложить на более поздний момент, чтобы очистить ею как можно больше грехов. Поступая так, человек демонстрировал сомнения в способности Бога возродить грешного человека к праведной жизни.

Видя такие изменения в мыслях своей паствы, многие деятели церкви убеждали своих подопечных не бояться крещения. Одним из самых известных сочинений, посвященных этой теме, является проповедь Василия Великого «Беседа побудительная к принятию святого крещения». В ней Василий Великий указывает на преимущества, даруемые крещением: «Если бы золото раздавал я в церкви, не сказал бы ты мне: завтра приду, завтра дашь; но, прося поспешить с раздачей, потребовал бы теперь же, и негодовал бы на замедление. Но когда Великодаровитый предлагает тебе не доброцветность вещества, но душевную чистоту, придумываешь предлоги и вычисляешь причины, между тем как надлежало спешить к дару».

Василий Великий также предупреждает тех, кто откладывает свое крещение, о возможности перехитрить самого себя: « Для чего ждешь, чтобы крещение было для тебя даром горячки, когда не в состоянии уже будешь произнести спасительных слов, а может быть, нельзя тебе будет и выслушать их ясно … так что и присутствующие останутся в сомнении, ощутил ли ты благодать или бесчувствен к совершаемому».

Но самое главное, Василий честно говорит о причинах, побуждающих людей медлить с крещением: «Эта медленность не иное что выражает, как следующее: “Пусть сначала царствует во мне грех, после будет когда-нибудь царствовать и Господь”. … Так и Каин приносил жертвы; что было лучшего, то – в услаждение себе самому, а что похуже, то – сотворившему и даровавшему Богу. Пока способен ты к трудам – проводишь юность свою в грехах; а как скоро члены ослабели, тогда приносишь их в дар Богу, когда уже ни на что нельзя употребить их и по необходимости надо оставлять в бездействии, потому что сила утрачена от долговременного истощения. Целомудрие в старости – уже не целомудрие, а невозможность предаваться невоздержанию. Мертвого не увенчают; не тот праведник, кто не в силах делать зло».

Естественно, жители Кесари Каппадокийской, где Василий Великий был епископом, не питали иллюзий по поводу мнимых выгод предсмертного крещения. Но таких пастырей, как Василий, было немного. Требовалось какое-то решение, которое бы повсеместно изменило ситуацию самым коренным образом. И как часто бывает, чтобы избавиться от одной крайности, церковь ушла в другую. Своеобразным ответом на крещение перед смертью стало крещение детей. Ведь тот, кто получил крещение в младенчестве, уже не сможет отложить его на неопределенный срок, так как оно уже состоялось независимо от его воли. Обычай крестить новорожденных, принятый ранее в Северной Африке, распространился повсеместно и был утвержден на VI Вселенском соборе в 681 г. после Р. Х. Сегодня о предсмертном крещении уже забыли, но традиция крещения младенцев осталась. Отходить от этой практики христиане начали лишь в XVI веке, с началом движения анабаптистов.

В каком же возрасте следует принимать крещение? Если вы были крещены в младенчестве, но сегодня, в сознательном возрасте, познакомились с Евангелием, полюбили Господа и приняли решение следовать за Ним, значит, пришло время заключить настоящий завет с Богом, основанный на покаянии и вере в Сына Божьего, прощающего наши грехи ценой Своей Голгофской жертвы. Не откладывайте это решение в далекое будущее. Иисус Христос говорит сегодня вам: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Коринфянам 6:2).

А. Комлев

Газета «Сокрытое Сокровище» № 6 (134) июнь 2008 г.