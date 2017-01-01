Вечный дом для спасённых

Правда ли, что в будущем Бог обновит нашу многострадальную планету? Возможна ли вечная жизнь на земле? Станет ли рай вечным домом для спасённых? Эти вопросы волнуют очень многих людей. Однако даже христиане сегодня имеют весьма смутное представление о том, что приготовил Бог Своим детям, хотя Библия и не делает из этого тайны.

Вечная жизнь возможна! Апостолы и пророки писали, что после того, как наступит конец, существующая земля будет очищена от греха. Зло будет наказано, и наша обновлённая планета станет вечным счастливым домом спасённых! Что же приготовил Господь тем, кто верует в Него?

Жилище в городе

Новый Иерусалим — это город, о котором мечтал когда-то Авраам, «ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог» (Евреям 11:10). В этом огромном городе Иисус Христос устраивает «обители» (Иоанна 14:2) или жилища для верующих в Него — самые настоящие дома.

Жилища вне города

Однако искупленные не будут ограничены стенами Нового Иерусалима. Они наследуют всю землю. Из своих домов спасённые отправятся за пределы города, чтобы проектировать и строить дома, о которых они мечтали. Они будут сажать растения, собирать урожай и питаться плодами: «И буду строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих» (Исаия 65:21, 22).

Царствование вместе с Богом и Христом

Бог доверит искупленным дела Своего Царства: «Престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы Его будут служить Ему… и будут царствовать во веки веков» (Откровение 22:3, 5). Мы не знаем, насколько масштабным будет их правление, однако мы, без сомнения, можем сказать, что важным делом искупленных в этом Царстве станет их служение в качестве посланников Христа, свидетельствующих всей Вселенной о любви Божьей. С огромной радостью они будут прославлять Бога.

Общественная жизнь на новой земле

Взаимоотношения друг с другом будут для искупленных источником огромной радости в вечности. Узнают ли спасённые своих друзей и родных после того, как будут воскрешены, прославлены и преображены в подобие Иисуса? Да! Ученики Христа без труда узнали Его после воскресения, Мария узнала Его голос (см. Иоанна 20:11–16), Фома признал Его по внешности (см. Иоанна 20:27, 28), а ученики из Эммауса — по присущим только Ему особенностям поведения (см. Луки 24:30, 31, 35). В Царстве Небесном Авраам, Исаак и Иаков сохраняют как свои имена, так и личностные характеристики (см. Матфея 8:11). Поэтому мы можем быть твёрдо уверены, что и на новой земле мы продолжим взаимоотношения с теми, кого мы знаем и любим сейчас.

Физическая деятельность на новой земле

Жизнь на новой земле превзойдёт все наши представления о вечности. Перспектива безграничного развития и разнообразие возможностей пробудят у спасённых самые смелые дерзания. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).

Неограниченные возможности

Вечность предоставляет беспредельные возможности для умственного развития. На новой земле бессмертный разум с неувядающим восторгом будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Там не будет жестокого врага-обольстителя, искушающего забыть Бога. Станут развиваться все способности, умения и навыки; умножится каждый талант. «Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в степи — потоки» (Исаия 35:5, 6).

Приобретаемые знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты; претворять в жизнь самые смелые планы! Но, и после этого будут новые вершины, которые следует взять; новые чудеса, которые будут вызывать восхищение; новые истины, которые нужно постигать; новые объекты исследования, требующие приложения сил ума, души и тела.

Духовные устремления на новой земле

Без Христа вечная жизнь была бы бессмысленной. В вечности искупленные будут чувствовать большую нужду в Христе, больше размышлять о Его жизни и служении, стремиться к единству с Ним и Богом. «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Моё на поклонение, говорит Господь» (Исаия 66:22, 23).

Всякое зло будет искоренено

Одно из самых воодушевляющих обетований о новой земле связано с тем, чего там не будет: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4). Все эти проявления зла исчезнут навеки, потому что Бог искоренит всякий грех — причину зла.

Природа и мир животных изменится

Природа преобразится, а зло в мире животных исчезнет. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветёт как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать» (Исаия 35:1, 2).

«Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их… Не будут делать зла и вреда… ибо земля будет наполнена ведением Господа» (Исаия 11:6, 9).

«Прежнее» не будет воспоминаемо

На новой земле, согласно пророчеству Исаии, «прежние скорби будут забыты», а прежние небо и земля «уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Исаия 65:16, 17).

Но они не забудут всё то доброе, что сделал для них Бог, благодать, которой Он спас их, иначе вся борьба с грехом была бы напрасной. Познав на личном опыте спасительную милость Христа, святые будут свидетельствовать о ней всю вечность. История греха служит также залогом того, что «бедствие уже не повторится» (Наума 1:9).

Мысли о печальных последствиях греха приведут к тому, что в вечности ни у кого уже не появится желания вступить на этот путь саморазрушения ещё раз. Хотя прошлые события имеют большое значение, сама небесная атмосфера очищает от этих ужасных воспоминаний. Атмосфера небес не вызовет у искупленных угрызений совести, сожаления, разочарования, печали или душевных мук. «Радость вечная будет над головою их» (Исаия 35:10).

Дорогой друг! Присоединяйся к тем, кто верует в Бога, чтобы наследовать вечность! Сам Бог приглашает тебя! Он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Выбор за тобой!

Евгений Седов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.