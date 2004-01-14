Вегетарианские рецепты

Солянка грибная с хлебом

Состав: на 200 г ржаного хлеба: 300 г квашеной капусты, 1 луковица, 5 шт. сушеных грибов, 2 лавровых листа, 1 ст. ложка муки, растительное масло, соль, перец по вкусу.

Квашеную капусту пожарить на растительном масле вместе с рубленым репчатым луком. К готовой капусте прибавить муку и хорошо перемешать. Отварить сухие грибы, мелко изрубить их, смешать с капустой, влить оставшийся грибной отвар, прибавить поджаренные кусочки ржаного хлеба, лавровый лист, заправить солью, душистым перцем и поставить на 20 минут в духовку. Ржаной хлеб нарезать кусочками, посолить, поджарить на растительном масле. Подавая блюдо к столу, сверху солянки уложить гренки.

Пельмени диетические

Тесто: вода-200г., яйцо -2 шт., соль ½ ч.л., отруби пшен.-100г, зелень свежая или сушеная.

Начинка: чечевица отварная – 1 стакан, соя отварная – 1 стакан, лук -3 шт., чеснок – 2 зубчика.

Смешать отруби, воду, яйца, взбить, всыпать муку небольшими порциями, заместить крутое тесто, выдержать его в течение 30 мин. в холодильнике.

Для начинки отварить бобовые, пропустить в мясорубку, добавить измельченный лук, чеснок, соль.

Пирог «Лесная опушка»

Тесто: вода, 0,5 л, дрожжи 25 гр., мука 1 сорта – 800 г, мука ржаная грубого помола – 200г, подсолнечное масло – 2 ст.л., соль -15г, сахар -50г.

Начинка: 1) свежая .капуста –300г, сливочное масло -50 г, зелень укропа –50 г.

2) картофель средний – 7 шт., шляпки маринованных грибов.

Замесить тесто, дать подняться, раскатать в овальную форму, разложить первую начинку, сверху – вторую, закрыть тестом, обвести косичку, сверху посадить тщательно вымытый картофель в кожуре со срезанной верхушкой, дать подойти тесту, испечь, около коричневых пенечков разложить шляпки.

Кукурузные хлебцы

Сварить густую кукурузную кашу на соевом молоке, выложить на блюдо, остудить, нарезать ломтями, промазать начинкой из сухофруктов и орехов, сверху покрыть вторым ломтем.

Начинка: курага, чернослив, орехи.

Салат картофельный по-грузински

Состав: 500 г картофеля, 1 головка репчатого лука, 3 стол. ложки гранатового сока, зелень петрушки, укроп, красный перец и соль по вкусу.

Картофель сварить, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Положить его в салатницу, посыпать солью, толченым красным перцем, добавить нарезанный кольцами репчатый лук и влить гранатовый сок. Все хорошо перемешать, украсить зеленью петрушки и укропа.

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» январь 2004 г.