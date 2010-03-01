У одного журналиста, наблюдавшего ежедневную возню матери Терезы и сестер ее ордена Милосердия с прокаженными, больными и умирающими, вырвалось: «Я бы не сделал этого и за миллион долларов». – «За миллион и я бы не сделала, — ответила мать Тереза, – только бесплатно! Из любви к Христу!»

Мать Тереза (Агнесса Гонджа Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в городе Скопы в семье албанского продавца зелени. Еще учась в школе, она поняла, что каким-то образом должна посвятить свою жизнь Богу.

И в 18 лет Агнесса покинула уютный родительский дом и стала монахиней миссионерского ордена «Лоретские сестры». Свое послушничество она начала в Индии – стране, известной своей невероятной нищетой и бедностью. И 16 лет в полном соответствии с концепцией ордена Лорето она верой и правдой старалась победить эту бедность и нищету, обучая бенгальских девочек истории и географии на их родном языке.

Жизнь ее была насыщена и разнообразна – она стала директрисой одной из школ, где пользовалась заслуженным уважением как учительского, так и ученического коллектива.

И вдруг… 16 августа 1948 года мать Тереза, получившая разрешение Рима стать вольной монахиней, переодевшись в купленное на рынке дешевое сари, покинула сестринскую обитель. С пятью рупиями в кармане она исчезла в трущобах Калькутты. Как сказывает об этом легенда, она сделала это по призыву Христа – следовать за Ним в трущобы, чтобы служить Ему через беднейших. И этому призыву мать Тереза последовала без колебаний.

В заброшенном доме среди мусорных куч она основала школу для никому не нужных детей – младенцев из мусорных ящиков, маленьких инвалидов и сирот, что положило начало системе детских приютов ордена Милосердия. Однако ее подвижничество не замкнулось на уличных детях и организации школ. Она взяла на себя миссию помогать умирающим. Первая женщина, подобранная матерью Терезой прямо на залитой помоями мостовой, была объедена крысами и муравьями, но еще жива. Ни одна больница не хотела ее принимать, однако мать Тереза не отступила и заявила, что она не бросит несчастную, пока та не умрет. В Калькутте прямо на улицах умирают сотни бедняков, и весть о блаженной монахине, стаскивающей куда-то умирающих бездомных, достигла городских властей. Муниципалитет выделил ей пустой храм, посвященный индийской богине Кали, и в огромном помещении, где некогда содержался жертвенный скот, разместились умирающие бедняки. Так возник «Дом для умирающих», где обреченного на смерть бедняка окружали любовью и заботой, чтобы он мог дожить свои дни достойно. Тронутые любовью матери Терезы, сюда стекались благотворители со всего мира, и они уж точно были уверены, что их деньги пойдут страждущим и неимущим.

Ей говорили: «Вы лечите не причину, а следствие. Вы латаете дыры. Ваш труд тонет в океане проблем, которые могут быть решены только совместными усилиями на государственном уровне». Она не принимала такую критику и считала, что поступает в полном соответствии с буквой и духом Писания, где Христос сказал: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Матфея 25:35, 36). И поэтому, выздоравливая в больнице после очередного инфаркта, в своем дневнике, в здравом уме и твердой памяти, она с уверенностью писала: «Что для меня Иисус? Иисус – это…» И дальше следует потрясающий список: «Слово, которое следует произнести. Свет, любовь, мир… Иисус – голодный, которого нужно накормить, жаждущий… Бездомный. Больной. Одинокий! Нежеланный! Прокаженный! Нищий! Слепой! Калека! Заключенный!» И, что совсем уже странно, «Иисус – это человек с зачерствевшим сердцем, которому надо помочь его смягчить».

Приюты, больницы, лепрозории были потом, но в начале своего пути она страдала от одиночества, и первое время ей часто приходилось ложиться спать голодной. Но уже через три года, в 1949 году, к ней присоединились 12 последовательниц, в основном прежние ее ученицы, а в 1950 году орден Милосердия был признан Римом.

Жизнь этих добровольцев трудна и однообразна. Их собственность – сари, сандалии и тощий матрас. Их жизнь – это чудеса терпения и выносливости, это бесконечный тренинг любви, который начинается в 4 утра с молитвы Франциска Ассизского:

Господь, дай мне силы

Утешать, а не быть утешаемым,

Понимать, а не быть понятым,

Любить, а не быть любимым…

Ибо, когда отдаем, мы получаем

И, прощая, обретаем себе прощение.

В 1997 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия и, принимая эту награду во имя «нежеланных, нелюбимых и не обласканных», она была одета в то же сари, которое было на ней в день основания ордена. А средства, которые должны были быть потрачены на банкет, она попросила передать «ее людям».

Вера Лебедева, http://www.foru.ru/

Газета «Сокрытое Сокровище» № 3 (155) март 2010 г.