В ноябре прошлого года в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «По соображениям совести», снятого всемирно известным актёром и режиссёром Мэлом Гибсоном. В основе этой картины — необычная и реальная история скромного санитара Дезмонда Досса, ставшего легендой ещё при жизни. Рискуя собой и без оружия на поле боя, он вынес сотни раненых. Его основным кредо были слова: «Моя цель — спасать жизни, а не убивать». Что помогло Дезмонду Доссу стать героем Второй мировой войны и получить Медаль Почёта — высшую военную награду США, являясь человеком, который считает аморальным убийство людей на войне?

Дезмонд Досс был членом Церкви адвентистов седьмого дня. Он придерживался твёрдого убеждения, что убийство — это тяжёлый грех. Если это так, то почему он оказался на войне? Он записался на фронт добровольцем. Вот что об этом говорит сам Дезмонд: «Я не могу остаться дома, позволив им (т. е. другим солдатам) умирать за меня. И я не считаю, что я чем-то лучше других парней, которые уходят в армию».

Когда он попал в армию, ему было 23 года, в то время как многие его однополчане были просто детьми 18 – 19 лет. Во время прохождения начальной военной подготовки товарищи и командиры невзлюбили Дезмонда за его религиозные убеждения, которые не позволяли ему браться за оружие. Они стали считать его фронтовым предателем и трусом. Но Досс не сдавался.

Однажды начальство решило, что его необходимо комиссовать. Основанием для этого была выбрана так называемая восьмая статья, согласно которой человек признавался психически нездоровым. Когда Дезмонду задали вопрос, почему он не откажется от своих «странных» убеждений, он ответил: «Я никогда не смогу себя простить, если предам свои убеждения. Мир явно вознамерился разорвать себя на части, и что плохого в том, что я хочу немного его подлатать».

После отчаянного противостояния Досса переводят в пехотные войска. Его приятель, сержант технических войск, заключил пари на 10 долларов с новым ротным командиром Дезмонда, который пообещал, что за 30 дней заставит Досса взять в руки оружие. Когда Дезмонд прибыл на новое место службы, капитан стал предлагать ему взять в руки оружие разного вида (от карабина до ножа и боекомплекта). Но Досс отказался от всего, сказав: «Я лучше буду полагаться на Господа, чем на карабин». По прошествии тридцати дней друг Досса получил свои 10 долларов.

Что же происходит тогда, когда Дезмонд оказывается на поле боя? Он совершает невероятное, вынеся из-под обстрела сотни раненых, так ни разу и не прикоснувшись ни к какому оружию. Что это — чудо или упрямство, ответ на искренние молитвы или случайность? Это явное вмешательство Бога, Который помогает Доссу совершить подвиг, связанный не с геройским убийством, но со спасением жизни в пекле войны. Досс не кричит во всеуслышание о своей вере, но его поступки говорят сами за себя. Жертвуя собственной жизнью, невзирая на опасность, он идёт прямо туда, куда пойти не решился больше никто. Под свист вражеских пуль и разрыв гранат он молится только об одном: «Молю Тебя, Боже, дай мне спасти ещё одного… Ещё одного…». Вынося с поля боя раненых, Дезмонд не выбирал, кого спасать и кто перед ним — свои или неприятели. Помимо своих солдат, он также оказывал помощь и раненым врагам.

Дезмонда не понимали. Его презирали — как командиры, так и товарищи, но после того, как он показал, на что способна его вера, они меняют своё отношение к нему. «Завтра опять штурмуем высоту, — говорит в конце фильма командир Досса, — парни отказываются идти без тебя».

Вот что сказал о своём герое режиссёр фильма Мэл Гибсон: «Он шёл под вражеские пули, чтобы спасать своих врагов — как вам такое? Высшую награду получали люди за мгновенно принятое решение на поле боя, когда они могли убежать, но в итоге сделали что-то героическое. Этот парень совершал подвиги на протяжении многих месяцев».

Говорят, что посмотреть фильм — это ещё не всё. Полное представление об увиденном можно получить только тогда, когда прочтёшь книгу, на основе которой была снята картина. В данном случае зритель может легко стать читателем, так как издательство «Источник жизни» наряду с появившимся фильмом выпустило две книги о жизни Дезмонда Досса. Одна из них называется так же, как и фильм, — «По соображениям совести», а вторая — «Вера Дезмонда Досса». В них подробно рассказывается о том, что происходило с Дезмондом, как ему удалось выстоять и не сломаться, как он смог спасти сотни жизней и что случилось с ним после войны. Особое внимание в этих книгах уделено тому, что помогало Доссу обладать столь необыкновенной отвагой, силой и любовью и не погибнуть. В них прослеживается одна и та же мысль: кем бы вы ни были, стоит отстаивать свои убеждения и ни в коем случае не идти на сделку с совестью.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.