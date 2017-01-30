Во что верит Дональд Трамп?

Новый президент США Дональд Трамп во время своей инаугурации 20 января принес присягу на Библии и выразил уверенность в том, что Бог будет хранить его страну. Хорошо ли Трамп знает Библию, каковы его отношения с Богом и как его вера повлияет на американскую политику – загадка для многих.

Дональд Трамп принес свою президентскую клятву на двух Библиях, сообщает ИНТЕРФАКС: на инаугурационной Библии президента Авраама Линкольна, а также на Библии, которую подарила ему мать в 1955 году.

Трамп с детства посещал Пресвитерианскую церковь, сообщает Emmanuil.tv со ссылкой на CNN. В середине 60-х, как и многие представители верхнего среднего класса, Трампы восхищались популярным проповедником Норманом Винсентом Пилом. Его называли проповедником «силы позитивного мышления». В своих книгах Пил соединил популярную психологию с элементами христианства. Понятие греха и вины он выбросил «за борт» в угоду «духу жизни», «мыслям, которые приносят силу» и «семи шагам к счастью».

Дональд Трамп любил проповеди Винсента Пила, особенно истории о преодолении препятствий бизнесменами. Названия трамповых книг перекликаются с философией Винсента Пила: «Думай масштабно», «Думай как чемпион», «Думай как миллиардер». В книге «Никогда не сдавайся» Трамп показывает, как он практикует позитивное мышление.

«Креативное, позитивное мышление является мощным источником успеха», – пишет Трамп.

Потом Трамп стал прислушиваться к советам Паулы Уайт, известной телепроповедницы, сторонницы «евангелия процветания». Уайт верит, что в мире действуют «духовные законы», один из них – «закон сеяния и жатвы». Главная мысль: пожертвования на служение – семена, которые Бог возвращает верующим в форме здоровья и богатства. Много жертвуешь – будешь здоровым и богатым. Многие христиане называют это лжеучением.

Несмотря на богатый религиозный опыт все попытки Трампа публично говорить о религии выглядели по меньшей мере неуклюже, пишет Emmanuil.tv. Он путался в названиях книг Библии, а когда его просили процитировать любимый стих из Библии, отказывался, а однажды сказал: «око за око» – правило, отменённое Христом, которое регулировало месть в Ветхом завете («подставь другую щеку», – говорит Христос).

Сторонники Трампа оправдывают Трампа тем, что он бизнесмен, а не пастор. Он не привык отвечать на религиозные вопросы, и поэтому от него не надо ничего ждать.

«Людей шокирует, когда они узнают о том, что я христианин, я религиозная личность, – пишет Трамп в книге, опубликованной во время президентской кампании «Большая снова». – Они видят меня окруженным богатством и не связывают с религией. Это неправильно».

«Трамп стал воплощением общего глобального поворота к религии в современном обществе и роста антилиберального христианского фундаментализма, – пишет Роман Лункин, главный редактор портала «Религия и право». – Экстравагантность личности нового президента, его прошлые грехи, временно потеряли всякое значение, но теперь отношение церквей к новому президенту будет зависеть от того, сможет ли он оправдать их надежды».

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.