Встреча с ангелом

К нам вчера явились гости.

Дверь открыл я:

— Здравствуй, Костя!

И огромнейший букет

Мне вручил любимый дед.

На пороге — вся родня.

День рожденья у меня.

И растёт гора игрушек:

И машинок, и зверюшек.

Слёзно просит брат мой Миша:

— Поиграем?

Я не слышу.

— Полюбуйтесь, ваш сыночек,

Ну, совсем, как ангелочек.

— Ангел я? Вот это да!

Вот не думал никогда.

Только жаль, что крыльев нет.

— Подрастут! — заверил дед.

— Поиграем, — просит Миша.

На балкон в ответ я вышел.

С ним играть мне ни к чему, —

Ведь подарки не ему.

Наконец, за стол уселись:

— Именинник просто прелесть!

Скромен, тих и очень мил.

Словно ангел, всех пленил.

Взял я торт. Кусок претолстый.

Сладостей не перечесть,

Что пришлось в тот вечер съесть.

— Поиграем, — просит Миша.

Из себя тогда я вышел:

— Что пристал? У нас же гости!

— До чего ж ты жадный, Костя!

Торт почти один весь съел,

Но совсем не подобрел.

— Ты отвяжешься, однако?

Брат не выдержал, заплакал.

Наш отец всё это слышал:

— Не горюй, голубчик Миша!

Твой братишка возгордился,

Будто ангелом родился.

Не бывает ангел злым.

С ним потом поговорим.

— Да, — заметил дед Василий, —

Внука мы перехвалили.

Пусть характер свой уймёт,

Может, что-нибудь поймёт.

Ночью ангел мне приснился,

Прямо в сон с небес спустился.

Улыбнулся и сказал:

— Бог меня к тебе прислал.

— Почему?

— А Он всё видел,

Как ты братика обидел.

Хочешь быть слугою Божьим,

Стать на ангела похожим?

— Что же делать мне? Как быть?

Подскажи, как поступить.

— Постарайся измениться,

Перед братом извиниться.

Добрым будь и всех люби,

Не дерись и не груби.

Ранним утром я проснулся,

Как с небес, домой вернулся.

— С добрым утром, братец Миша!

Тот как будто и не слышит.

Знать, обижен не на шутку.

— Ты прости меня, Мишутка.

Я вчера зазнался очень,

Возомнил, что ангелочек.

Улыбнулся младший брат:

— Я же тоже виноват.

— Приберём скорей кровать

И начнём с тобой играть.

И машинки, и зверюшки —

Наши общие игрушки.

Валерий Шумилин

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.