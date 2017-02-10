Встреча с ангелом

К нам вчера явились гости.
Дверь открыл я:
— Здравствуй, Костя!
И огромнейший букет
Мне вручил любимый дед.
На пороге — вся родня.
День рожденья у меня.
И растёт гора игрушек:
И машинок, и зверюшек.
Слёзно просит брат мой Миша:
— Поиграем?
Я не слышу.
— Полюбуйтесь, ваш сыночек,
Ну, совсем, как ангелочек.
— Ангел я? Вот это да!
Вот не думал никогда.
Только жаль, что крыльев нет.
— Подрастут! — заверил дед.
— Поиграем, — просит Миша.
На балкон в ответ я вышел.
С ним играть мне ни к чему, —
Ведь подарки не ему.
Наконец, за стол уселись:
— Именинник просто прелесть!
Скромен, тих и очень мил.
Словно ангел, всех пленил.
Взял я торт. Кусок претолстый.
Сладостей не перечесть,
Что пришлось в тот вечер съесть.
— Поиграем, — просит Миша.
Из себя тогда я вышел:
— Что пристал? У нас же гости!
— До чего ж ты жадный, Костя!
Торт почти один весь съел,
Но совсем не подобрел.
— Ты отвяжешься, однако?
Брат не выдержал, заплакал.
Наш отец всё это слышал:
— Не горюй, голубчик Миша!
Твой братишка возгордился,
Будто ангелом родился.
Не бывает ангел злым.
С ним потом поговорим.
— Да, — заметил дед Василий, —
Внука мы перехвалили.
Пусть характер свой уймёт,
Может, что-нибудь поймёт.
Ночью ангел мне приснился,
Прямо в сон с небес спустился.
Улыбнулся и сказал:
— Бог меня к тебе прислал.
— Почему?
— А Он всё видел,
Как ты братика обидел.
Хочешь быть слугою Божьим,
Стать на ангела похожим?
— Что же делать мне? Как быть?
Подскажи, как поступить.
— Постарайся измениться,
Перед братом извиниться.
Добрым будь и всех люби,
Не дерись и не груби.
Ранним утром я проснулся,
Как с небес, домой вернулся.
— С добрым утром, братец Миша!
Тот как будто и не слышит.
Знать, обижен не на шутку.
— Ты прости меня, Мишутка.
Я вчера зазнался очень,
Возомнил, что ангелочек.
Улыбнулся младший брат:
— Я же тоже виноват.
— Приберём скорей кровать
И начнём с тобой играть.
И машинки, и зверюшки —
Наши общие игрушки.
Валерий Шумилин
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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.