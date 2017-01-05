Встреча

Горят в ночи гирлянды звёзд,
Их свет лучист и ярок.
Не Дед Мороз, а Сам Христос
Несёт тебе подарок.

Надежду людям Он несёт,
Вселяет веру снова,
Что будет мирным Новый год
От Рождества Христова.

Встреча
Художник: Юлия Белоусова

Пусть в бездну скатится вражда
Огромным снежным комом,
И Вифлеемская звезда
Взойдёт над каждым домом!

Встречают люди Рождество.
Господь в дорогу вышел.
Шаги незримые Его,
Волнуясь, сердце слышит.

Ты хочешь встретиться с Христом?
Ему навстречу выйди!
Господь заходит в каждый дом, —
Кто верит, тот увидит.

Скорей в глаза Христу взгляни,
Откликнись на сердечность.
Ему ты душу распахни,
А Он подарит Вечность.

Валерий Шумилин
Художник: Юлия Белоусова

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.

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