Бог помог! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кузя. Я пришёл к вам в гости из журнала «Чудесные странички». В нём много рассказов, стихов, разных заданий. Прочитайте одно из наших стихотворений, […]
Наша жизнь здесь кончается смертью… Наша жизнь здесь кончается смертью,
Но с Христом — это, всё ж, не конец:
Все Христовы воскреснут, поверьте,
Наш Спаситель придёт, наконец.
Будет День, чудный День воскресенья,
И уснувшие в […]
Итоги конкурса на тему «Чудеса Иисуса» Дорогие друзья! Я рада сообщить вам итоги конкурса на тему «Чудеса Иисуса». Поздравляю победителей и благодарю всех, кто принял участие в конкурсе!
Ваша Почемучка
Номинация […]
Библейские загадки для детей Ни детства, ни мамы не знал,
Из праха его Бог создал.
Подсказки достаточно вам,
Ведь он — праотец наш _____
Бытие 2:7-25
Болезнь, что заразила всех,
Мы называем словом _____
Бытие […]