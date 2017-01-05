Горят в ночи гирлянды звёзд,

Их свет лучист и ярок.

Не Дед Мороз, а Сам Христос

Несёт тебе подарок.

Надежду людям Он несёт,

Вселяет веру снова,

Что будет мирным Новый год

От Рождества Христова.

Пусть в бездну скатится вражда

Огромным снежным комом,

И Вифлеемская звезда

Взойдёт над каждым домом!

Встречают люди Рождество.

Господь в дорогу вышел.

Шаги незримые Его,

Волнуясь, сердце слышит.

Ты хочешь встретиться с Христом?

Ему навстречу выйди!

Господь заходит в каждый дом, —

Кто верит, тот увидит.

Скорей в глаза Христу взгляни,

Откликнись на сердечность.

Ему ты душу распахни,

А Он подарит Вечность.

Валерий Шумилин

Художник: Юлия Белоусова

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.