Я с детства гордилась, что знаю Бога

В газете письма о пути к Богу неоднократно начинались словами: «Мой путь к Богу был очень непрост…» В моей жизни было всё наоборот.

С детства я была научена знать и понимать Бога. Научила нас, внуков из России, всему этому бабушка Камила (полька) из Западной Украины. Она была очень добрая и любящая Бога. Приезжая к ней летом на каникулы из Волгограда, мы, три внучки, окунались в какой-то другой мир, красивый, добрый, сказочный. Бабушка была католичка, причём очень гордилась своей верой. Она прислуживала в костёле при ксёндзе, брала и нас с собой на богослужение. Мы тоже облачались в белые одежды и помогали ксёндзу. Особенно мне нравилось, когда были праздничные дни, это было, как в сказке.

Тогда в России о Боге не говорили, в церковь не ходили, а над верующими смеялись. Я очень гордилась тем, что знаю Бога и что Он пошёл на крест за всех нас. Уже тогда я рассказывала подругам о Боге, о богослужениях, в которых принимала участие, но меня не понимали.

Для меня Бог с детства был другом. Но потом я выросла, отучилась в педагогическом техникуме, вышла замуж, и всё то прекрасное, чему нас учила бабушка, ушло, забылось, но время от времени я молилась тайно. Наделала много ошибок.

Однажды я пошла в православную церковь. Уходя, я взмолилась, чтобы Бог рассказал мне правду о Себе. И вскоре Бог ответил на мою молитву. Мы перебрались на родину в Волгоград, где прошли мои детство, юность. Купили дом в пригороде у немцев-адвентистов. А хозяева этого дома молились, чтобы дом купили верующие, потому что в этом доме проходили богослужения маленькой группы из

10 человек (все немцы, 4 семьи, потом они все уехали в Германию). Я пришла покупать дом и попала на богослужение. Мне показалось тогда, что я узнала всё, что хотела. Но это было только начало. Через 4 месяца я приняла крещение. И уже мой дом стал домом молитвы. Теперь в этот дом стали приходить на богослужения больше русские. Сначала нас было 8 человек, потом 16.

Сейчас в нашем посёлке церковь из 26 человек. Купили дом для церкви. Мне радостно, что в этом посёлке Бог поставил Свой престол.

Душа наша пока ещё, как земля вспаханная, но ничем не засеянная. И её надо засеять, иначе пойдут сорняки. А чем засеять? Чем занять душу свою? Поступки плохие изменить, доброту поселить, обиды и недовольства убрать.

Скажете, что трудно, не смогу. Но что невозможно человеку, возможно Богу. «Непрестанно молитесь, — говорит Господь. — Я помогу, поддержу, укреплю». Как говорят, капля камень точит. Если сразу вылить ведро воды, ничего не изменится. Так же и со своим плохим «я», которое крепко укоренилось в нас.

Серафим Саровский сказал: «Сердце у нас жёсткое, а Слово Божье мягкое, оно и размягчает наше сердце, и теплеет душа». В Слове Божьем написано: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). «Да будет так», — сказал и распахнул Свои объятия для нас Бог.

Антонина Наумкина, п. Береславка, Волгоградская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (236) декабрь 2016 г.