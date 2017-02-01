Юность Иисуса Христа

Жизнь еврейского ребёнка была подчинена правилам, которые устанавливали раввины. Молодые евреи обучались в синагогах жёстким законам, которые они должны были все до единого соблюдать. Но Иисус Христос был другим.

С самого детства Иисус Христос поступал так, как считал правильным, не обращая особого внимания на установления, потому что Он хорошо знал Писание, и слова «так говорит Господь» всегда были у Него на устах.

Наблюдая за жизнью общества, Спаситель постепенно начал понимать, что человеческие требования находятся в прямом противоречии с Божьим учением. Люди в большинстве своём утратили из виду Слово Божье и следовали пустым преданиям. Обряды, которые должны были помочь им понять Бога, не приносили ни пользы, ни покоя.

Иисус Христос пришёл, чтобы показать, что значит поклоняться Господу. Он не хотел, чтобы люди смешивали свои предания с Божьим законом бескорыстной любви. Он не критиковал и не осуждал раввинов, Он просто не следовал их предписаниям. Когда Его упрекали за поведение, не обременённое этими правилами, Спаситель всегда ссылался на Слово Божье.

Нежный, кроткий и заботливый Иисус Христос старался помочь каждому, кто встречался Ему на жизненном пути. Видя Его скромность и дружелюбие, учителя полагали, что им без труда удастся повлиять на Него. Они убеждали Его подчиниться правилам и традициям, дошедшим до них от раввинов минувших веков.

У Иисуса Христа был наготове простой ответ: «Покажите Мне, где об этом говорится в Писаниях?» Он охотно внимал всему, что сказано в Божьем Слове, но Его мало интересовали человеческие вымыслы. Казалось, Иисус Христос знает всё Писание от начала и до конца. Раввины понимали, что их предания во многом расходятся с Писанием. Они видели, что Иисус Христос разбирается в духовных вопросах лучше, чем они. И всё же им претило, что их учит отрок.

«Это наше дело — толковать Писание, а Твоё дело — принимать то, что мы говорим», — возмущались они. Их раздражало, что Он не желает принимать их авторитет.

С ранних лет Иисус Христос начал мыслить самостоятельно. Раввины немало досаждали Ему. Но Он, даже повзрослев, всегда оставался сдержанным и спокойным.

Братья Иисуса Христа — сыновья Иосифа — также злились на Него, когда Он проявлял упорство в строгом повиновении Писанию. Они знали, что Он нигде не учился, и удивлялись познаниям и мудрости, которые Он проявлял в беседах с раввинами.

Иисус Христос заботился о каждом

Всегда и везде Иисус Христос проявлял живую, искреннюю заинтересованность в людях, излучая вокруг Себя свет радости и благочестия, а это очень оскорбляло фарисеев. Среди вождей Израиля было немало священников и старейшин, разделяющих фарисейские взгляды. По их мнению, истинная религия была чем-то слишком священным для повседневной жизни. Святость, в их понимании, создавала разделительную стену, отгораживающую их от всех прочих людей и ставившую их выше остальных.

Иисус Христос отнюдь не стремился отмежеваться от людей, чтобы тем самым явить Свою святость. Напротив, Он постоянно общался с ними, приходя на помощь тем, кто оказался в нужде. Он учил на собственном примере, что настоящая религия должна проявлять себя в повседневной жизни. Он заботился о людях во всякое время и во всяком месте. Тем самым Он выставлял фарисеев в неприглядном свете. Их самоправедность не имела ничего общего с истинной святостью. С течением времени они прониклись ненавистью к Иисусу Христу, не оставляя попыток принудить Его подчиниться их правилам.

Жизнь Иисуса Христа была для них постоянным источником раздражения. Он же ненавидел только одно в мире — грех! Он не мог без боли смотреть на зло. Поскольку Он осуждал зло собственной жизнью, Ему приходилось сталкиваться с противостоянием повсюду, куда бы Он ни шёл. Люди осмеивали Его за бескорыстие и обзывали трусом за Его терпение и доброту.

Иисус Христос вкусил все горести, выпадающие на долю человека. Многие жестокосердные люди показывали на Него пальцами и разносили слухи об обстоятельствах Его рождения — о том, что Его мать забеременела ещё до того, как вышла за Иосифа. Если бы Он ответил на это хотя бы одним-единственным резким словом или взглядом, то уже не был бы совершенным образцом для нас и не смог бы осуществить намерения Божьи о нашем спасении. Признай Иисус Христос, что грех можно чем-то оправдать, и сатана восторжествовал бы, а мир навсегда погиб бы.

Вот почему сатана прилагал все силы, чтобы сделать земную жизнь Иисуса Христа как можно более тяжкой. Но всякий раз, столкнувшись с искушением, Иисус Христос давал один и тот же ответ: «Слово Божье говорит…»

Подготовила Светлана Садовская

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.