«Десять Заповедей? Они давно устарели!»

Парадоксально, но подобное утверждение можно нередко услышать из уст некоторых верующих людей, христиан. В доказательство своих слов они приводят следующий отрывок из Евангелия от Матфея 22:37-40: «Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается закон и пророки».

На основании этих слов Иисуса строится предположение, что Десять Заповедей Закона Божьего теперь не обязательны для исполнения. Главное, чтобы в сердце была любовь к Богу и ближнему.

Да, любовь – это, действительно, очень важно. Но согласитесь ли вы с тем, что с того момента, как вы полюбили кого-то, вы не имеете больше никаких обязанностей перед этой личностью? Скорее, наоборот, не так ли? Любовь поселяет в наше сердце желание угодить объекту нашего чувства, не причинить ему зла. Именно об этом говорит Иисус в приведенных выше текстах. Любовь к Богу и ближнему – это то, что побуждает помогает нам исполнить Десять Заповедей.

Какой человек не будет соблюдать первые четыре заповеди Десятисловного Закона, если он любит Господа всем сердцем своим и всем разумением? Позволит ли он ложным богам встать на пути между ним и Богом и таким образом нарушить первую заповедь? Нет, никто и никогда такого себе не позволит! Человек не будет думать и о поклонении изображениям, чтобы в связи с этим не нарушить вторую заповедь и не оскорбить Творца. Точно так же, если бы его сердце было преисполнено любовью к Богу, он бы не стал произносить имя Господа напрасно, и он бы стал соблюдать день покоя, который Бог особо отделил для него. Поэтому нам становится предельно ясно, что любовь – это, прежде всего, «исполнение (или соблюдение) закона» (Римлянам 13:10).

Мы можем обратиться к последним шести заповедям и постараться понять, что любовь к ближнему, равная любви к самому себе, убережет нас от участия в воровстве, поможет не совершить убийства, не идти по пути прелюбодеяния, пресечет желание овладеть чужим имуществом, убережет нас от лжесвидетельства и т. д. и, таким образом, вызовет в нас желание соблюдать эти Божьи заповеди. Две великие заповеди Христа подчеркивают важность сохранения правильных отношений с Богом и нашими ближними, как об этом указано в Законе Божьем.

Несомненно, Библия учит нас, что Божьи Десять Заповедей все еще являются Его вечным мерилом правды и заблуждения. Отвергая авторитет Закона, мы отвергаем авторитет самого Слова Божьего и рискуем впасть в гибельное заблуждение. Обратите внимание, что об этом говорит пророк Исайя: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Исаия 8:20).

Н. Воронина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» март 2004 г.