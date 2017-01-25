Будет ли в России принят закон об однополых браках?

Мы живём в России, а это значит, что тема однополых союзов нас вроде бы не касается. У нас есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма, наше правительство однозначно против усыновления детей однополыми парами, о легализации однополых браков не идёт даже речи, православная церковь, вес которой в нашем обществе велик, имеет однозначную позицию по этому вопросу, у нас не проводят гей-парады, и в школах не учат тому, что родители не обязательно должны быть разного пола. Да, все мы знаем, что есть сексуальные меньшинства, может быть, у каждого из нас есть знакомый или пара, которые состоят в однополых отношениях, но однозначно пока в нашей стране это не что-то, что вошло в социальную норму. Мы действительно очень далеки от реальности, где за название гомосексуализма грехом или отклонением от нормы ты можешь оказаться в зале суда. Но значит ли это, что эта реальность никогда не станет нашей?

Давайте посмотрим на Америку — страну, которая является образцом толерантности к представителям лгбт-собщества (эта аббревиатура принята для обозначения сексуальных меньшинств — лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров). С июля 2015 года на всей территории США официально разрешены однополые браки. Это значит не только то, что однополые пары могут быть официально женаты, но и то, что, например, работники свадебной индустрии, которые не согласны с этим, вряд ли смогут отказаться обслуживать такое торжество, не получив проблем с законом. Однополые пары имеют абсолютно такие же права, как гетеросексуальные, в отношении усыновления детей.

Это картина, которую мы имеем сейчас, в 2016 году. «Гомосексуализм — это норма», «любовь — это любовь». Но если мы оглянемся назад, то увидим, что так было далеко не всегда. Вплоть до 2003 года в части штатов действовали так называемые «законы против содомии», запрещающие среди всего прочего и однополые сексуальные контакты. Они были отменены в результате дела «Лоуренс против Техаса». А уже в 2014 году тот же штат Техас признал антиконституционным запрет на однополые браки. Только в конце 2010 года был отменён закон «не спрашивай, не говори», который под угрозой увольнения запрещал военнослужащим США открывать свою гомосексуальную ориентацию в ходе своей службы. Сейчас, всего лишь 6 лет спустя, о подобного рода дискриминации в Америке не может идти и речи. Первый гомосексуальный герой появился на американском телевидении в 1971 году. Сейчас же редко какой фильм и практически никакой сериал не обходится без лгбт-персонажей.

Да, с одной стороны, это довольно длинный путь, и Америка — это не Россия. Но если смотреть объективно, то нельзя не отметить, что наше общество не только стоит в начале этого пути, но делает уверенные шаги вперёд. И хотя мы можем долго перечислять доводы, которые вроде бы пока не позволяют нам думать, что скоро и у нас жизнь однополых пар будет широко транслироваться по ТВ и права гетеро- и гомосексуальных браков будут уравнены, нужно признать, что этот процесс происходит быстро. Он быстро произошёл в США, во многих странах Евросоюза. Он так же быстро происходит и в христианской среде, ведь уже сейчас в странах Америки и Европы есть много христианских церквей, которые не рассматривают гомосексуальные отношения как греховные, а в некоторых из них гомосексуалисты даже допускаются к служению. Уже существует и активно распространяется альтернативная трактовка известных библейских текстов, запрещающих мужеложство. И хотя пока в той же Америке церквям, которые придерживаются традиционно-библейского мнения об однополых союзах, разрешено не венчать геев и лесбиянок, никто, учитывая то, как быстро всё меняется, не может сказать, что так будет всегда.

Мы не можем гарантировать, что через 10, 20, 30 лет в нашей стране не будут заключаться однополые браки, что в школах не будут говорить о наличии выбора в сексуальной ориентации, что христианские церкви разных конфессий не изменят своего мнения по этому вопросу. Но можно сказать абсолютно точно, что Библия не будет переписана никогда. А отношение же Бога к гомосексуализму выражено в Библии вполне конкретно: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость» (Левит 18:22). Сделайте своим ориентиром неизменное слово Бога в этом постоянно изменяющемся мире!

Мария Викторова

Так говорит Библия

«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение» (Римлянам 1:21-27).

«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. (Левит 20:13).

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.