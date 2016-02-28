Другие переводы названия: «Плата вперёд», «Заплати вперёд». 2000 год, США. Длительность: 123 мин. Снят по мотивам одноименного романа Кэтрин Райан Хайд.

В силах ли вы изменить мир? «Что вы, что вы, — отвечаем мы. — Где я, конкретно взятый человек, живущий в маленьком городе, и где весь остальной мир с его бешеной скоростью, миллионами разных людей и непрекращающимися переменами. Я всего лишь одна семимиллардная часть, одна песчинка на огромном пляже. И кажется абсолютно нереальным, что я могу сделать хоть что-то большее, чем мелкие проявления доброты».

Но фильм «Заплати другому» говорит: «Ты можешь». И приводит в пример семиклассника Тревора. Учитель дал классу задание — придумать, как своими действиями изменить мир. По его мнению, это развивает мышление, помогает думать более глобально. Ребята фантазируют, у них рождаются интересные проекты. Но Тревор принял это, как вызов, и придумал целое движение платы вперёд. И уже в ближайший вечер накормил бомжа. Схема помощи проста: помочь троим людям, а те, в свою очередь, помогут уже девятерым… Каждый из этих девяти поможет ещё троим. Это движение может распространяться в геометрической прогрессии и легко сделать всё человечество счастливым.

Тревор, сам того не осознавая, запустил эту схему действия по всей стране. Бомж, которого когда-то приютил Тревор, не смог пройти мимо девушки, готовящейся к смертельному прыжку с моста. Кто-то уступил свою очередь в больнице девочке с приступом астмы. Мать Тревора помирилась со своей матерью, а та помогла совсем не достойному этого преступнику.

Делать добро — не всегда просто, нет. Это очень ярко показано в фильме. Есть разочарования, слёзы, обиды. До последнего мальчику кажется, что он провалил задание. Эта помощь не всегда оказывается лёгкой, иногда требуется много сил, иногда опускаются руки. Но фильм особенно ценен тем, что показывает, что никакое добро не остаётся незамеченным.

Когда семиклассник Тревор решил, что его затея провалилась, к ним в квартиру постучался журналист. Когда-то совершенно незнакомый человек подарил ему машину, потому что решил, что она ему нужнее. Это так заинтересовало журналиста, что он решил выяснить, что двигало таким странным поступком. И, перебывав в разных местах, он добрался до Тревора как раз в тот момент его жизни, когда мальчик думал, что его попытки помочь людям не принесли никому пользу.

Вам кажется, что вы не можете изменить мир? Фильм «Заплати другому» говорит, что это неправда. Подайте руку помощи тем, кто в ней так нуждается. И, возможно, вы сами запустите цепочку бескорыстных добрых дел, которая распространится по вашему городу, вашей стране, вашей планете.

Да, иногда кажется, что это не имеет смысла, что люди не хотят вылезать из своего болота к лучшей жизни, что сейчас добро никто не ценит. «Не хочешь себе зла, не делай людям добра», — слишком часто сейчас говорят люди. И, скорее всего, многие будут говорить, что это глупо. Но вы попробуйте, ни на что не надейтесь, а просто попробуйте. Это фильм у меня, наверное, самый любимый, потому что он заставляет задуматься и заставляет понять, что даже я, одна семи миллионная часть этой планеты, могу сделать так, чтобы люди вокруг стали счастливее.

«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнём, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Послание к Галатам 6:9, 10).

Анастасия Иванова

Источник: 7D формат

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2016 г.