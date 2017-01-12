Журнал «Чудесные странички» отпраздновал 10-летний юбилей

В 2016 году журналу «Чудесные странички исполнилось 10 лет. Осенью в разных городах прошли праздники под эгидой журнала «Чудесные странички». Наше интервью с редактором журнала Татьяной Ведерниковой.

— Татьяна, как прошёл юбилей?

— К юбилею журнала «Чудесные странички» была придумана и разработана театрализованная программа для проведения в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и т. д. Она прошла осенью прошлого года в четырёх городах: Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах и Кирове. Программа называлась «Операция ОК». ОК — это Овечка Кудряшка. Так зовут главную героиню журнала. Но, помимо овечки Кудряшки, в программе были задействованы все герои: доктор-кот Афанасий Петрович, сова Софья Наумовна, аист Гоша, пёс Кузя, ёжик Коля и лисёнок Лёха. Особенностью программы стало то, что дети, пришедшие на праздник, могли не только посмотреть её, но и сами принять активное участие. После представления они разделились на команды, и уже командой проходили семь станций-площадок, побывав в гостях у каждого героя. Например, в гостях у овечки Кудряшки ребята разучивали и пели гимн «Чудесных страничек». Особый интерес вызвало изготовление поделки-магнита на холодильник, а также рисование цветным песком. В конце программы команды, прошедшие все станции, получили памятные подарки и специальный выпуск журнала «Будь здоров!».

— О чём рассказывает журнал?

— Наш журнал предназначен для детей от 5 до 10 лет. Но есть среди наших читателей и трёхлетние детки, и ребята постарше, вплоть до 13 лет. Очень радует, что журнал интересен разным возрастным категориям детей. С его страниц можно узнавать разные библейские истории, читать рассказы, в которых тому или иному герою предстоит сделать нравственный выбор, например, скрыть плохую оценку от родителей или во всём честно признаться и т. д. Ещё ребята смогут узнать, каких принципов здоровья нужно придерживаться, чтобы организм был крепким, выносливым и здоровым. В рубрике «Вопрос-ответ» можно найти ответы на многие вопросы, которые часто возникают у детей. Удивительные факты о животных, головоломки, раскраски, настольные игры, поделки — всё это и многое другое можно найти в каждом номере журнала «Чудесные странички».

— Как родители могут оформить подписку?

— Подписаться на журнал «Чудесные странички» теперь можно в любом почтовом отделении связи или он-лайн на сайте podpiska.pochta.ru. Подписной индекс П 4042.

Беседовала Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.