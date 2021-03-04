Встреча с интересным человеком

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище» представляет серию встреч под общим названием «Встреча с интересным человеком». Вы познакомитесь с героями наших публикаций и с сотрудниками редакции.

Первая встреча пройдёт 21 марта с 11.00 до 12.30 по мск

У нас в гостях герой публикации «Борьба за жизнь после Чернобыля» Виктор Павлович Бурлак.

У вас есть возможность задать Виктору Павловичу вопросы. Пишите их заранее на … Там же вы найдёте ссылку на интервью с ним.