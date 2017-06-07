Вчера 6 июня 2017 года стало известно об избрании пастора Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня (АСД), генерального секретаря Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Гончарова Олега Юрьевича в состав Общественной палаты РФ* на период 2017—2020 гг. Кандидатура Гончарова О. Ю была выдвинута от Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС). Этот факт свидетельствует об уважении к Адвентистской Церкви со стороны лидеров общества и государства и является значимым событием в жизни Церкви.

Голосование об избрании кандидатов в состав Общественной палаты проходило в течение двух недель через сайт Общественной Палаты. Голосовали члены Общественной палаты, которые были включены в ее состав ранее от Президента РФ и от региональных общественных организаций. Голосование проходило по 14 направлениям. Олег Юрьевич избирался по направлению №8 «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, поддержка гражданского мира и согласия». В информации по кандидатам он открыто заявил о том, что является пастором Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня наряду с другими общественными позициями, которые он занимает. По этому направлению проходило 27 кандидатов. В результате голосования Олег Юрьевич оказался третьим, набрав 57 голосов членов Общественной Палаты. Кроме того его выдвижение письменно поддержали 5 централизованных религиозных организаций России, включая Церковь АСД.

Информация об избрании Гончарова О.Ю. находиться на странице сайта Общественной палаты РФ http://2017.oprf.ru (см. пункт 8 в таблице конкурса).

Работа на площадке Общественной палаты РФ может стать хорошей возможностью для служения Олега Юрьевича, как официального представителя Церкви АСД в деле гармонизации межрелигиозных отношений, решению актуальных проблем религиозных организаций России. Впервые представитель Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня был избран на столь важную площадку общественного и гражданского диалога в России.

*Общественная палата Российской Федерации — Государственный консультативно-совещательный орган в Российской Федерации, созданный в 2005 году. Общественная палата Российской Федерации призвана отстаивать права и свободы граждан, интересы общественных организаций. Миссия ОП РФ — создавать условия для равноправного диалога общества и власти.

Отдел информации ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА

Источник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2017 г.