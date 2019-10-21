Адвентистская школа — лучшая в Норвегии

Согласно статистическим данным, недавно опубликованным норвежскими органами образования, ученики десятого класса церковной школы адвентистов седьмого дня «Тирифьорд» набрали самый высокий средний балл по стране за последний учебный год.

Выпускной класс средней школы «Тирифьорд» имел средний балл 5,22 по системе оценок, где высшая оценка — 6,0. Йенс Фоссум, учитель 15- и 16-летних учащихся, получил высшие оценки от своих учеников. «Он — лучший учитель, которого я когда-либо знал», — сказал Джонатан Хавштейн, который объяснил, что учитель адаптировал свою программу обучения для каждого ученика. «Он позволял нам учиться так, как нам подходило лучше всего, — пояснил Хавштейн. — Это означало, что одни учились лучше, следуя тому, что он объяснял в классе, в то время как для других стало оптимальным самостоятельное изучение материала. Затем учитель проверял, что мы действительно понимаем всё, что изучаем».

«Нет сомнений в том, что в маленьком классе отличная учебная среда», — отметила Сьюзан Урсетт, директор школы с 52 учениками и 10 учителями. «Ученики в классе стали сплочённой группой, которые хорошо знали друг друга», — сказала Урсетт, отметив три важных фактора, которые способствовали достижению хорошего результата: высокая мотивация учеников, отличные рабочие привычки и хорошие учителя.

Хавштейн согласился. «Мы очень поддерживали друг друга; все были заинтересованы в том, чтобы учиться и делать всё хорошо», — сказал он.

Урсетт сказала, что она очень довольна и гордится прекрасным результатом, но подчеркивает, что такие высокие результаты иногда легче достичь в маленьких классах. Поскольку на каждого учителя приходится несколько учеников, у учителей есть время побеседовать с учеником лично, пока он не поймёт предмет.

Нина Мюрдал, директор Отдела образования Норвежской унионной конференции, сказала, что основные ценности, характеризующие адвентистские школы, способствуют созданию хорошей учебной обстановки.

Средняя школа «Тирифьорд» — одна из одиннадцати средних школ адвентистов седьмого дня по всей Норвегии. Теперь ученики закончили обучение и получат следующий уровень образования в колледже с двухгодичным курсом. Данный колледж принимает студентов со всей страны.

Тор Тьерансен, Новости Трансъевропейского дивизиона

По материалам Adventist Review