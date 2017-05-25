Польза Российским городам от финансируемых государством адвентистских ярмарок здоровья

Выставки в Нижнем Новгороде показывают путь к лучшей жизни

Серия финансируемых государством медицинских ярмарок, организованных Церковью адвентистов седьмого дня, по крайней мере в одном российском городе, поддерживает официальные усилия по улучшению здоровья населения. В то же время она подчеркивают уровень сотрудничества между церковью и государственными органами.

Адвентистская церковь в Нижнем Новгороде, городе, находящемся в шести часах езды к востоку от Москвы, недавно организовала несколько ярмарок и выставок здоровья, последняя из которых состоялась 14 мая. Подобные организованные церковью мероприятия, являющиеся частью программы «Здоровье семьи, здоровье страны», стали возможными и финансировалась за счет государственной субсидии в соответствии с постановлением Президента Российской Федерации.

Команда волонтеров-членов адвентистской церкви, которая собралась в центре города, была видна издалека. Волонтеры с яркими баннерами расположились на небольшой площади перед Нижегородским драматическим театром. Каждый был одет в красный жилет с логотипом программы.

Жители города, гуляющие по Большой Покровской — одной из самых известных улиц Нижнего Новгорода — были приглашены принять участие в бесплатной выставке. Людям предлагалось измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела (ИМТ) и частоту сердечных сокращений. Волонтеры также проинструктировали их об опасности курения и пьянства, а также о преимуществах естественных средств, таких как физические упражнения, солнечный свет, вода и свежий воздух.

Детей также приглашали принять участие в выставке. Маленькие жители Нижнего Новгорода принимали участие в практических развлекательных мероприятиях, специально предназначенных для них. Они прокалывали воздушные шары, пытались ходить в специальных очках, искажающих реальность, и рисовать с закрытыми глазами. Но эти мероприятия были проведены не «просто для забавы», поскольку организаторы искали возможность поделиться с ними основными принципами здорового образа жизни.

Одна из волонтеров, Катерина Петреева, рассказала, что она не первый раз поддерживает детские программы в сфере здравоохранения. «Мне нравится участвовать в выставке, потому что я могу видеть огромный интерес детей — я вижу, как блестят их глаза», — сказала она. «Некоторые из них несколько раз проходили мимо наших стендов. Это значит, что им нравится то, что они видят».

Петреева рассказала, что не только дети, но и подростки активно заняты тем, что предлагают добровольцы из церкви. «Этому поколению гаджетов трудно сосредоточиться», — сказала она. «Я думаю, что возможность привлечь их была для них глотком свежего воздуха».

Другой волонтер, Галина Маресова, которая является невропатологом, согласна с этим. «Я видела, что информация о здоровье очень популярна. Все — от пожилых до молодых — останавливались у наших стендов, проявляя интерес к получению знаний. Это был прекрасный опыт», — сказала она.

Юлия Синицына, Новости Евро-Азиатского дивизиона

По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2017 г.