Российская академия наук признала гомеопатию лженаукой

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, отметив, что «лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований».

Гомеопатия (от греческого ὅμοιος — «подобный») является методом лечения, относящимся к так называемым регулирующим видам терапии, которые якобы направлены на восстановление жизненных сил организма за счёт активизации процессов саморегуляции, ведущих к выздоровлению. Главный принцип гомеопатии — «подобное лечится подобным». Основателем гомеопатии называют немецкого доктора Самюэля Ганемана. Врачи-гомеопаты и их пациенты считают, что микроскопическая («гомеопатическая») доза вещества, вызывающего болезнь, её же, болезнь, и вылечивает.

Как сообщала в феврале МИА «Россия сегодня», в РАН подчеркнули, что «принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов её предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения её эффективности отсутствуют». При этом учёные отмечают, что гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтверждённой эффективностью, что может приводит к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов.

Всемирная организация здравоохранения осуждает гомеопатический метод. «Гомеопатия — не лекарство», — говорит ВОЗ. Гомеопатические средства часто содержат мало или совсем не содержат активных ингредиентов. ВОЗ предупредила, что люди при таких заболеваниях, как ВИЧ, туберкулёз и малярия, не должны полагаться на гомеопатическое лечение.

Христианская позиция

Эдвин Нойс в книге «Коварство мистической медицины» пишет, что сегодня происходит возрождение гомеопатии среди последователей движения «Новый Век» и тех, кто считает её более «естественной». Её возвращение основано на вере в витализм. «Витализм (от лат. Vitalis — «жизненный») — учение о наличии в живых организмах нематериальной сверхъестественной силы, управляющей жизненными явлениями — “жизненной силы” (лат. vis vitalis). Теория витализма постулирует, что процессы в биологических организмах зависят от этой силы и не могут быть объяснены с точки зрения физики, химии или биохимии» (Википедия). Убеждение человека относительно его происхождения имеет большое влияние на выбор методов лечения.

С уверенностью можно сказать, что есть уважаемые и честные люди, стремящиеся применить гомеопатию отдельно от её мистических методов. Но оккультное влияние, по своей природе утаённое, замаскированное, часто скрытое под видом паранаучной теории, не исчезает и не становится безвредным только при использовании поверхностного подхода, если просто довольствоваться отрицанием его существования. Гомеопатия опасна. Она полностью противоречит учению Слова Божьего и способствует исцелению посредством веществ, созданных динамичными (активными) словами, заряжёнными мистическими силами. Гомеопатическое лечение — плод не научно обоснованной медицины, а эзотерического мировоззрения.

Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.