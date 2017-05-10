Библия о Всемирном потопе

Сегодня общепринятым является мнение, что Всемирный потоп — это «широко распространённая в мифологических представлениях народов мира и в ряде религиозных текстов легенда о широкомасштабном наводнении, которое якобы стало причиной гибели почти всех людей» (Википедия). Но современные исследования подтверждают достоверность библейского повествования.

Библия говорит, что в прошлом на земле произошёл потоп, который погубил большинство животных и людей. В книге Бытие написано: «В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» (Бытие 7:11, 12). Катастрофа началась с того, что подземные воды мощными струями стали вырываться из своих недр. Также, подобно огромным водопадам, вода стала обрушиваться на землю с неба. В Библии говорится, что «вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней» (Бытие 7:24). Это был продолжительный катаклизм, а не просто сорокадневный дождь!

Повсюду сверкали молнии, происходили страшные землетрясения, извержения, бушевала буря. Дома, деревья, скалы и глыбы земли — всё разметалось по сторонам. В общей сложности, потоп, описанный в Библии, продолжался более одного года.

Но можем ли мы доверять библейскому повествованию? Есть ли основания предполагать, что именно так всё и было? Безусловно.

В Библии говорится, что раньше над землёй, находилась ещё одна сфера — назовём её водной оболочкой: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью» (Бытие 1:7). Находясь над атмосферой, она создавала парниковый эффект, вследствие чего климат на всей земле существенно отличался от сегодняшнего. Слой воды не пропускал вредные солнечные излучения, к тому же увеличивал атмосферное давление. Это влияло на всё живое вокруг: люди жили дольше, растения и животные были больше в размерах.

Во время потопа эта водная оболочка была разрушена. Сорокадневный дождь — следствие этого разрушения. Бытие повествует об этом так: «окна небесные отворились» (Бытие 7:11). А Новый Завет подтверждает: «Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою» (2 Петра 3:5, 6). Но как могла вода затопить всю землю?

Сегодня 70% земной поверхности находится под водой. Средняя глубина океанов около 3800 м, средняя высота суши — только 875 м над уровнем моря. Глубина океанов превышает высоту суши более чем в четыре раза. Этого достаточно, чтобы покрыть выровненную землю слоем воды до 2200 м. Добавьте сюда воду в виде льда на полюсах и огромные резервуары воды, расположенные на большой глубине под пластами земли. К тому же, современные горные цепи состоят в основном из осадочных пород или имеют вулканическое происхождение. Таким образом, можно сделать вывод, что библейская история потопа на самом деле реалистична. Вся земля могла быть покрыта водой!

О потопе свидетельствуют:

Окаменелости. Отпечаток, оставленный животным, или само тело, как правило, в обычных условиях не сохраняются, поскольку задолго до того, как организм или его следы могут быть погребены, происходит механическое или химическое разрушение. Чем быстрее происходит погребение организма и чем плотнее его могила в осадочной породе, тем больше у него шансов сохраниться.

На сегодняшний день уже найдены сотни миллиардов окаменелых останков беспозвоночных, рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих. Откуда их так много? Большая часть окаменелостей могли сформироваться во время потопа, при котором и рыбы, и животные внезапно были накрыты слоем осадков и погибли. Более того, сегодня все континенты, включая самые высокие горы, покрыты морскими окаменелостями. Всё это указывает на достоверность потопа.

Огромные залежи органического топлива. Известно, что для образования угля не требуется многих миллионов лет, как считалось раньше. В наши дни уголь можно получить в лабораториях путём кратковременного нагревания до определённой температуры при высоком давлении. Большая водная катастрофа, искоренявшая и накрывавшая огромным слоем почвы целые леса, а также вулканические извержения, неплохо объясняют происхождение колоссальных залежей органического топлива во всём мире — нефти и угля. То, что раньше было фауной, — сейчас заливается нами в бак автомобиля, а флорой — сжигается на ТЭЦ.

Замороженные организмы. В Сибири и на Аляске, порой, находят замороженные организмы мамонтов. В вечной мерзлоте также периодически находят замороженную тропическую зелень (пальмовые ветви и т. п.), что говорит о большой скорости процесса, о катастрофизме событий при потопе и после него.

Многочисленные упоминания о потопе в преданиях народов. Предания, связанные с потопом, распространены во всём мире. Многие их элементы похожи и удивительно устойчивы. Ной и вся его семья узнаются под другими именами в легендах многих народов на всех континентах.

Геологические слои. Во-первых, последовательность геологических слоёв совсем не одинакова в разных районах планеты. Во-вторых, в некоторых местах окаменелые стволы деревьев пересекают сразу несколько геологических пластов. В-третьих, слои содержат множество разных, не соответствующих своему пласту, останков животных. Поэтому наблюдаемые в настоящее время геологические слои на самом деле сформировались за довольно короткий промежуток времени в результате всемирного потопа.

Обетование, предостережение и призыв Бога

После того, как Ной и его семейство вышло из ковчега, Бог дал человечеству такое обещание: «Вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и… со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли» (Бытие 9:9–11). Как видим, Слово Божье заверяет нас, что Всемирного потопа больше никогда не будет. Однако, зная, что Богу подвластны все стихии мира, мы находим в Библии новое предупреждение: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: “где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же”. Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3:3–9).

Евгений Седов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.