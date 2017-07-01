Благодать – незаслуженная милость

Спустя полторы тысячи лет после воскресения Христа христианство считалось основной религией Европы. Люди ходили в церкви, исполняли религиозные обряды, жили так, как учили их предыдущие поколения, пока однажды не «прогремел гром среди ясного неба». Библия, переведённая на язык простого народа, помогла людям сделать удивительное открытие: за прошедшие столетия они начисто забыли, о чём учили Иисус и апостолы. Началась эпоха Реформации — возвращения к первоисточнику христианской веры — Библии. Один из пяти фундаментальных тезисов Реформации гласит: «Sola gratia» — «только благодать». Значение этого тезиса может ошеломить многих даже современных верующих. Он говорит о том, что прощение грехов и вечную жизнь невозможно заслужить ни добрыми делами, ни молитвой, никакими другими способами, которые предпринимают люди, чтобы угодить Богу. Спасение даётся даром. Но каковы же условия его получения?

Экскурс в историю. Торговля благодатью

Иоган Тецель, монах родом из города Пирна, который был настоятелем доминиканского монастыря в Глогау, ревностно взялся за исполнение поручения Папы Римского о сборе средств на постройку базилики святого Петра. Вот как описывает эти события Эллен Уайт в своей книге «Великая Борьба»:

«Римская церковь вела торговлю благодатью Божьей. Возле её алтарей стояли столы менял, и воздух оглашался криками продающих и покупающих. Под предлогом сбора средств для постройки храма Святого Петра в Риме Папой была открыта всенародная продажа индульгенций… Впереди Тецеля, вступавшего в город, шёл глашатай, восклицавший: “Благодать Божья и святого отца теперь у ваших ворот”. И народ приветствовал нечестивого обманщика как Самого Бога, сошедшего к ним с небес. В церкви шла отвратительная торговля, и Тецель с кафедры превозносил индульгенцию как самый драгоценный дар Божий. Он объяснял, что индульгенции отпускают их обладателю грехи, которые тот совершает как в настоящем, так и в будущем, и что даже “нет необходимости в раскаянии”. Более того, он уверял своих слушателей, что индульгенции обладают силой спасать не только живых, но и умерших, и стоит только деньгам зазвенеть в его ящике, как душа вылетает из чистилища и попадает на небо.

Предложение Тецеля было подхвачено тысячами. Золото и серебро рекой текли в его кассу. Спасение, которое можно было купить за деньги, приобреталось легче, чем спасение, которое требовало от грешника раскаяния, веры и постоянных усилий в борьбе с грехом».

Удивительное открытие

В это время другой монах по имени Мартин Лютер вёл в своей жизни неотступную «борьбу с грехом». «Он вёл очень строгий образ жизни, стремясь постом, бдением и бичеванием искоренить свои дурные наклонности, чего не мог достичь монашеским послушанием. Он не останавливался ни перед какой жертвой, чтобы очистить своё сердце и снискать одобрение Господа. “Я и в самом деле был благочестивым монахом, — говорил он впоследствии, — и исполнял предписания ордена точнее, чем даже могу это выразить словами. И если бы кто-либо из монахов своими подвигами мог бы заслужить Царство Небесное, то и я, без сомнения, имел бы на это право”. “Если бы такое положение продлилось ещё немного времени, то я довёл бы себя до могилы”. В результате суровых добровольных лишений он потерял много сил, начались судороги и обмороки, от которых он никогда уже не мог вполне избавиться. Но, несмотря на все усилия, его страждущая душа не находила покоя».

Когда Лютеру начало казаться, что уже всё потеряно, Бог послал ему друга и помощника. Благочестивый Штаупиц помог Лютеру понять Слово Божье; он отвлёк его внимание от самого себя, помог освободиться от гнетущего сознания вины за нарушение Закона Божьего и направил его взор на Иисуса — на прощающего грехи Спасителя… «Вместо того чтобы терзаться своими грехами, приди в объятия Искупителя. Уповай на Него, полагайся на праведность Его жизни, верь в искупительную силу Его смерти… Повинуйся Сыну Божьему. Он стал Человеком, чтобы дать тебе уверенность в благоволении Господа. Люби Его, ибо Он первый возлюбил тебя». Так говорил этот вестник благодати. Его слова произвели неотразимое впечатление на Лютера. После продолжительной борьбы с укоренившимися пороками он, наконец, смог познать истину, и в его мятущейся душе воцарился мир».

Благодаря наставничеству Штаупица, Лютер обратил свой взгляд на Иисуса. Но это был ещё не конец его исканиям. Ему предстояло посетить Рим, святой город, сердце христианской религии.

«Наконец вдали он увидел город семи холмов. Тронутый до глубины души, Лютер бросился на землю, восклицая: “Приветствую тебя, священный Рим!” Он ходил по городу, посещал храмы, прислушивался к священникам и монахам, без устали рассказывавшим о различных чудесах, принимал участие во всех религиозных церемониях. Повсюду он видел картины, поражавшие его своим безобразием. Он видел, что беззаконие царит среди духовенства всех рангов. Он слышал непристойные шутки прелатов и приходил в ужас от их отвратительного богохульства… И среди монахов, и среди жителей города он замечал расточительность и распутство… “Никто не может поверить, — писал он, — какие грехи и позорные дела совершаются в Риме; для того чтобы поверить, нужно видеть всё это”.

В своём постановлении Папа обещал отпущение грехов всем тем, кто на коленях поднимется по так называемой Пилатовой лестнице, о которой говорится, что по ней спускался наш Спаситель, выйдя из римского верховного судилища, и она, мол, каким-то чудом была перенесена из Иерусалима в Рим. Однажды, когда Лютер благоговейно на коленях поднимался по ней, вдруг громоподобный голос произнёс: “Праведный верой жив будет!” Он вскочил на ноги и с ужасом и стыдом поспешно удалился. И с тех пор эти слова библейского текста (Римлянам 1:17) всегда звучали в его душе. Внезапно он увидел всю обманчивость человеческой надежды спастись при помощи собственных дел и понял необходимость постоянной веры в заслуги Христа». Лютер увидел, что существует другой путь в Небо.

Любовь Бога не зависит от наших дел

Лишь читая Библию, человек может узнать правду о том, как к нему относится Бог. А Библия говорит: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» (Титу 3:5).

Тысячи людей кончают жизнь самоубийством, отчаявшись изменить свою грешную жизнь. Миллионы пытаются вымолить у Бога любовь и снисхождение. Но достаточно прочесть Евангелие, чтобы увидеть: Бог называет Себя нашим Отцом. Слова Иисуса разбивают все представления человечества о суровом Боге, жаждущем наказания грешников: «В тот день будете просить во имя Моё, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали» (Иоанна 16:26, 27).

Как мы любим своих детей, даже если они не послушны нам, так и Бог испытывает любовь к каждому грешнику, независимо от того, послушен ли он сегодня, помолился ли он с утра и достоин ли он любви. Инициатива в нашем спасении принадлежит Богу. Он послал Своего Сына в мир, который этого не заслуживал. «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Римлянам 5:8).

Ответьте на Его любовь

Не правда ли, Божья истина восхищает: нам не нужно зарабатывать наше спасение. Оно уже наше по тому праву, что мы являемся детьми Божьими. Стоит лишь поверить в эту незаслуженную нами милость Господа, поверить, что все наши грехи были искуплены кровью Иисуса Христа, пролитой на Голгофском кресте. И уверяю вас, как только вы всем сердцем поверите в это, ваши дурные наклонности, с которыми вы безуспешно сражались своими силами, будут покидать вас. Сам Бог будет очищать вас, потому что вы будете идти по жизни рука об руку с Христом. Нет больше смысла в суеверном отбивании поклонов или в добрых делах «для галочки». Вместе с Христом вы сами захотите помогать людям не ради своей репутации, а ради них самих, потому что «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» (Римлянам 5:5).

Наталья Воронина

Использованы материалы сайта jesuslove.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.