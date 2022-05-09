Часы пробили тринадцать раз

И почему в тот вечер нам с мужем захотелось отправиться на прогулку? И почему именно на ту пустынную улицу, где мы раньше никогда не были? Мы прошли по узкому мостику через тёмный овраг, очутились на незнакомой улице и прислушались: где-то беспомощно буксовал автомобиль. Мы направились в его сторону и помогли бедолаге сдвинуться с места. За час прогулки мы не встретили больше ни души. Водитель легковушки мог бы ещё долго ждать помощи, не появись мы в нужный момент в нужном месте. В связи с этим мне на память пришла история, которую я читала детям накануне перед сном. Вот она.

Капитан Джарвис проходил мимо огромных часов, которые были установлены на башне в центре городской площади в Плимуте. Было темно, улицы давно опустели. Хотя мужчина не мог разглядеть циферблат в темноте, он знал, что было около полуночи. Словно в ответ на мысли капитана часы начали отбивать время. Джарвис остановился и стал по привычке считать удары — он хотел удостовериться, что верно определил время.

Вдруг он заметил мужчину, который стоял неподалёку. Незнакомец, видимо, тоже считал удары часов. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать.

«Тринадцать?» — удивился капитан Джарвис.

Раньше эти часы не допускали таких ошибок. Вероятно, они сломались. Незнакомец подошёл к капитану.

— Очень странно, не правда ли? — спросил он тихо. — Никогда не слышал, чтобы часы били тринадцать раз вместо двенадцати.

—Я тоже не слышал, хотя живу в этом городе уже тридцать лет, — ответил Джарвис.

Даже в темноте капитан смог разглядеть рыжую бороду незнакомца. У него был длинный орлиный нос, густые брови и глубоко посаженные глаза…

Спустя несколько недель капитан Джарвис проснулся утром намного раньше обычного. Он некоторое время лежал в кровати, уставившись в потолок. Уснуть он не мог, поэтому встал, оделся, спустился по ступенькам и открыл входную дверь своего дома. С удивлением за дверью он обнаружил конюха Оливера, а рядом с ним осёдланную лошадь. Оливер сказал:

—Я не мог уснуть, капитан. У меня было сильное предчувствие, что вам понадобится лошадь. Я пытался отогнать эти навязчивые мысли, поскольку знаю, что вы никогда не выезжаете так рано, но ничего не мог с собой сделать, поэтому встал и приготовил для вас лошадь.

Капитан не знал, что делать, но всё же забрался в седло и поскакал. Мужчина ослабил поводья и позволил животному самому выбирать путь. Лошадь уверенно направилась к реке. Джарвис подъехал к переправе и в очередной раз удивился, поскольку паромщик уже ждал его, чтобы перевести на другую сторону реки.

— Почему ты здесь так рано? — обратился Джарвис к паромщику.

— Не знаю, сэр, — ответил мужчина, — я не мог уснуть сегодня и чем дольше лежал в кровати, тем сильнее становилось желание отправиться к реке и переправить паром на другую сторону. Как только я переправил паром, вы подъехали, сэр.

Паромщик помог капитану подняться на борт. Спустя несколько минут озадаченный мужчина уже был на другом берегу реки вместе со своей лошадью, а не менее удивлённый паромщик вернулся в свою каюту.

Капитан Джарвис вновь предоставил лошади возможность выбирать, куда ехать. Всадник скакал верхом и любовался восходящим солнцем. Пока лошадь поворачивала то в одну сторону, то в другую, капитан размышлял над тем, что его ждёт впереди.

«Почему у Оливера было побуждение оседлать мою лошадь так рано? — думал он. — И почему паромщик ждал меня ещё до восхода солнца?»

Эти мысли немного отвлекли капитана, и он перестал обращать внимание на то, куда скачет. Вскоре Джарвис заметил, что приближается к соседнему городу. Капитан поинтересовался у первого встречного:

— Скажите, пожалуйста, в городе сегодня происходит что-нибудь необычное?

Прохожий остановился.

— Ничего необычного, разве что будут судить убийцу вон там.

Он указал на каменное здание. Капитан Джарвис подъехал к нему, слез с лошади и тихо вошёл в здание суда. Слушание подходило к концу. Судья обратился к заключённому:

— Хотите что-нибудь сказать в свою защиту, прежде чем вам вынесут приговор?

Капитан Джарвис увидел обвиняемого. Не могло быть никакой ошибки. Он хорошо помнил рыжую бороду, глубоко посаженные глаза и длинный орлиный нос. А этот глухой голос невозможно было перепутать ни с чьим другим.

— Мне нечего сказать, сэр, кроме того, что я не совершал преступления. Лишь один человек во всём мире смог бы выступить здесь и доказать мою невиновность. Несколько недель назад мы вместе с ним находились в полночь на площади в городе Плимут и оба слышали, как часы пробили тринадцать раз вместо двенадцати. Мы немного поговорили об этом и разошлись. Но я не знаю ни его имени, ни его адреса. Это безнадёжный случай. Только Бог может ответить на мою молитву и привести его сюда.

— Я здесь! Я здесь! — воскликнул капитан, стоявший в конце зала. — Я тот человек, который слышал, как часы на площади в городе Плимут в полночь пробили тринадцать раз вместо двенадцати. Обвиняемый говорит абсолютную правду. Я узнал его. В ночь, когда произошло убийство, точно в то время этот человек был рядом со мной в Плимуте. Мы обменялись несколькими фразами о том, как странно, что часы пробили тринадцать раз в полночь!

Судья объявил, что, поскольку нашёлся свидетель, подсудимого следует признать невиновным и освободить. Капитан Джарвис наконец понял, Кто разбудил в столь ранний час его, конюха и паромщика. Теперь стало ясно, Кто вёл лошадь и сделал так, чтобы часы однажды пробили тринадцать раз.

По книге «Невероятные истории»

из серии «Невыдуманные истории»

(Издательство «Источник Жизни» 7knig.org)

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