Человек умер… что дальше?

Смерть. Само это слово заставляет нас внутренне сжаться. А между тем смерть — неотъемлемая часть нашего существования. Перед ней все равны. Никому не дано избежать встречи с ней. Она — непрошеный гость, который рано или поздно стучится в каждую дверь. Одиночество людей, потерявших своих любимых и родных, мрачная тишина в их домах всегда вызывают сочувствие. «Когда умрёт человек, то будет ли он опять жить?» (Библия, книга Иова 14:14) — этот вопрос библейского патриарха Иова волнует многие поколения людей. Посмотрим, что говорит об этом Слово Божье.

«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екклесиаст 12:7). Итак, когда человек умирает, его прах покоится в земле, однако возникает вопрос: что представляет собой дух, возвращающийся к Богу? Упомянутое в Библии слово «дух» можно перевести и как «дыхание». В повествовании о творении написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Библия, книга Бытие 2:7). Дух, который человек принимает от Господа и который в момент его смерти опять возвращается к Нему, представляет собой Божье дыхание, дающее жизнь. При наступлении смерти эта искра жизни, дыхание или дух возвращается к Богу, Который дал его, то есть происходит процесс, обратный творению.

Представьте себе кучу досок и горсть гвоздей. Это все, что у нас есть, — просто куча досок и какая-то горсть гвоздей. Берём доски и сколачиваем их. Нет ни кучи досок, ни горсти гвоздей — есть ящик. Откуда он взялся? «Да ниоткуда, — скажете вы. — Это просто куча досок, сбитая гвоздями». Правильно. А теперь предположим, что ящик нам больше не нужен. Мы вытаскиваем гвозди, складываем их в одну сторону, а доски — в другую. Где ящик? «Нигде, — ответите вы. — Просто его как такового больше нет». И снова вы правы. Есть доски. Есть гвозди. Однако ящика не будет до тех пор, пока всё это не соединится вместе. Именно так и было в начале: Бог создал человека из двух слагаемых — праха земного и дыхания жизни. В результате этого соединения человек стал живой, мыслящей и действующей душой. Когда он умирает, эти два начала разъединяются. Мыслящая, живая и действующая душа умирает, но она может быть восстановлена Жизнедателем в момент воскресения, когда Он вновь соединит оба начала. Вот как говорит об этом славном событии апостол Павел: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16, 17). Таково обетование, и оно исполнится в будущем.

Библия говорит, что в период между смертью и воскресением человек спит. Иисус Христос называет смерть сном. «Лазарь друг наш уснул, но Я иду разбудить его», — говорит Он в Евангелии от Иоанна 11:11. Ученики не поняли. Они знали, что Лазарь был болен, и решили, что крепкий сон говорит о его скором выздоровлении. «Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его; а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер» (Евангелие от Иоанна 11:12–14). Сёстры Лазаря подумали, что Иисус Христос пришёл слишком поздно, но, встав у гроба, Спаситель воскликнул: «Лазарь! иди вон», и Его воскресший друг вышел из могилы.

Более пятидесяти раз Библия называет смерть сном. Давайте вместе подумаем об этом. Мирный ночной сон без всяких сновидений — это символ покоя, который обретает человек после смерти. Позабыты все труды, заботы и печали — никакой боли, никаких слёз. Во сне мы совершенно не ощущаем, что время движется. То же самое происходит с человеком, когда он умирает. Христианин, любивший Бога и ожидавший встречи с Ним, может уснуть на сотни лет, однако, когда он откроет глаза, чтобы увидеть

Иисуса Христа, ему покажется, что это произошло буквально через один миг. А что же произойдёт с теми, кто не принял спасения, дарованного Иисусом Христом? Однажды они тоже воскреснут, чтобы услышать приговор справедливого Божьего суда: «Возмездие за грех — смерть» (Библия, Послание римлянам 6:23). Гибель грешников будет полной и окончательной. «Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Библия, книга пророка Малахии 4:1).

Уже сегодня каждому из нас нужно получить ответ на самый важный вопрос: как мы можем одержать победу над смертью и могилой? Бог оставил нам ясное обещание относительно вечной жизни: «Имеющий Сына [Божия]имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (Библия,1 послание Иоанна 5:12).

Великий английский писатель Вальтер Скотт, находясь при смерти, обратился к своему зятю Локхарду со словами: «Сын, принеси мне книгу». В доме писателя была большая библиотека, и смущённый просьбой зять переспросил: «Какую книгу, сэр?» Умирающий ответил: «Есть только одна Книга, сын, принеси мне её». Только тогда Локхард понял, что просит Вальтер Скотт. Он пошёл в библиотеку и принёс умирающему Библию. Слово Божье во все времена отвечало на самые главные вопросы людей. Обратитесь к нему, пока не поздно!

Подготовил Александр Грибцов

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.