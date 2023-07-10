Что советует читать Достоевский

Если бы вы спросили Фёдора Михайловича, какую книгу читать детям и с детьми, он ответил бы так…

В 1880 г., давая рекомендации относительно программы детского чтения, Достоевский писал: «Скажу лишь вообще: берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли». Заключая свои советы, писатель указывал: «Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет…»

Эти советы родились не на ровном месте. За ними стоит духовный опыт самого Фёдора Михайловича.

«Я происходил из семейства русского и благочестивого, — писал Достоевский в 1873 году. — С тех пор как себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства…» Священное Писание и история Карамзина — вот что читали детям в семье Достоевского.

Писатель с тёплым чувством вспоминал воспитание в семье: «Идея непременного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших».

Фёдор и другие дети в семье учились читать по книге «Сто четыре Священные истории Ветхого и Нового Завета». Об этой книге и домашнем воспитании вспоминал младший брат Андрей: «Первою книгою для чтения была у всех нас одна. Это Священная История Ветхого и Нового Завета на русском языке… Помню, как в недавнее уже время… я, разговаривая с братом Фёдором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (т. е. наш детский) и что он бережёт его как Святыню.

…К нам ходили на дом два учителя. Первый — это диакон, преподававший Закон Божий… К его приходу в Зале всегда раскладывали ломберный стол, и мы, четверо детей, помещались за этим столом, вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку в стороне, занимаясь какой-нибудь работой.

Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец диакон, не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа полтора-два, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Священного Писания. Бывало придёт, употребит несколько минут на спрос уроков и сей час же приступит к рассказам. О потопе, о приключениях Иосифа, о Рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так, что бывало и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца. Даже я, тогда шестилетний мальчик, с удовольствием слушал эти рассказы, нисколько не утомляясь их продолжительностию…»

Хотите, чтобы ваши дети стали «лучшими людьми (в буквальном, самом высшем смысле слова)»? Читайте с ними Слово Божье.

Подготовил Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.