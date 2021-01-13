Чудесный доктор

Всё описанное произошло в Киеве и сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдёт речь.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросёнок-то… Смеётся… Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, но невольно приплясывая от жестокой стужи.

Бесчисленное множество баночек и коробочек с солёными, варёными и копчёными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик дёрнул брата за рукав и произнёс сурово:

— Ну, Володя, идём, идём… Нечего тут…

Одновременно подавив суровый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей), мальчуганы торопливо побежали по улице.

Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком… Они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили её.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым стенам и к этому ужасному запаху детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты.

В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; её лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал грудной ребенок. Высокая худая женщина стояла на коленях около больной девочки.

— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали.

— Отнесли вы письмо? Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

— Кто же с вами разговаривал?

— Швейцар. Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, передайте, а я здесь ответа подожду. Машутка больна… Помирает…» Ну, а в это время звонок как зазвонит, а он нам говорит: «Убирайтесь скорее отсюда!» А Володьку даже по затылку ударил.

Больше мать не расспрашивала. В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги… Мать и оба мальчика обернулись в эту сторону. Вошёл Мерцалов. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щёки облипли вокруг дёсен, точно у мертвеца.

В этот ужасный роковой год он заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего, занято другим. А тут ещё пошли болеть дети. Три месяца назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в бреду и без сознания.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать несколько копеек на лекарство Машутке.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука.

— Пойду ещё… Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперёд. Им овладело неудержимое желание бежать куда попало, чтобы не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесённых снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую верёвку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он уже не ужасался этой мысли…

Он уже хотел встать, чтобы исполнить своё страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов… Мерцалов с озлоблением оглянулся в ту сторону. Кто-то шёл по аллее. Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в тёплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки.

Минут пять прошло в обоюдном молчании…

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. — Морозно. Тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый… Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец. — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, задыхаясь:

— Подарочки! Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я…а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают! А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день не ел…

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдёт, но он ошибся. Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:

— Подождите, не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

Мерцалов рассказал о своей болезни, о потере места, смерти ребенка, обо всех своих несчастьях…

Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом… Вдруг он быстрым движением вскочил со своего места и схватил Мерцалова за руку, Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. — Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!

Через десять минут Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью… Мальчики хлебали борщ… Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и подошёл к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор. — Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную. Что-то ласковое и убедительное заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и исполнить всё, что говорил доктор.

На три рубля, полученные от доктора, Мерцалов успел купить чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи.

— Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку. Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнёсся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Когда доктор ушёл, Мерцалова ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикреплённом к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ из уст того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:

— С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казённый счет. Просто чудо совершил этот святой человек.

Рассказ А. Куприна «Чудесный доктор» взят из сборника, выпущенного издательством «Источник жизни», «ГДЕ БОГ, ТАМ И ЛЮБОВЬ». В этот сборник вошли лучшие из произведений русских писателей, таких как Толстой, Достоевский, Лесков, Тургенев.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.