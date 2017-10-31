Иногда, перечитывая и «примеряя на себя» Десять Заповедей вечного Божьего Закона, мы с сожалением приходим к выводу, что соблюсти их в совершенстве – слишком сложная задача для нас. Но Евангелие открывает нам воодушевляющую истину о том, что наше спасение для вечной жизни основано не на соблюдении Закона, а на вере в Спасителя Иисуса Христа. Так является ли важным для христианина соблюдение Закона? Какова роль Закона в Божьем плане спасения?

Во-первых, Закон отражает образец совершенства, которое требуется от нас. Во-вторых, Закон Божий – это то средство, с помощью которого происходит наше обращение. Как это происходит?

«Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел – и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании» (Иакова 1:23-25). Закон, являясь отражением Божьего характера, действует подобно зеркалу, помогая людям увидеть свое истинное состояние. Те, кто, смотрится в него, видят недостатки своего характера в свете Божьего праведного характера. Без Десяти Заповедей люди не могут правильно понимать ни Божьей святости, ни своей вины, ни необходимости покаяться. Посредством Закона мы познаем грех, так как «грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4). Апостол Павел сказал: «я не иначе узнал грех, как посредством закона» (Римлянам 7:7).

Итак, посредством Закона мы осознаем себя грешниками. Но как это может спасти? Сильный человек, убеждаясь, что совершил грех, меняет свой путь, перестает делать зло. Становится он при этом высоконравственным человеком? Да. Приобретает ли он при этом праведность, которая нужна для спасения. Нет. Нравственность может быть праведностью перед людьми, но это не праведность перед Богом, от которого не сокрыты все наши тайные мысли и побуждения. Сущность проблемы греха не в совершении неверных поступков, а в испорченности человеческого сердца. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено» (Иеремия 17:9). Зло, сдерживаемое в узде, не является праведностью.

Мы родились грешными, родились таковыми по своему естеству. «Нет праведного ни одного» – так говорит Священное Писание (Римлянам 3:10). Но не думайте, что мы несем ответственность за наше рождение в этом мире греха. Единственное, за что мы несем ответственность – это наше отношение к Божьему плану спасения.

Закон, отобразив наш истинный характер, и приведя нас к осознанию себя грешниками, приговоренными к смерти и не имеющими надежды, помогает почувствовать нужду в Спасителе. И тогда благая весть Евангелия приобретает для нас смысл. «Ибо, если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих» (Римлянам 5:15). Таким образом, Закон указывает на Христа, Единственного, Кто может помочь нам выбраться из нашего безвыходного положения.

«Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Галатам 3:24). Греческое слово paidagogos, переведенное как «детоводитель», означало раба, который сопровождал детей в школу и следил, чтобы они не убежали с занятий. Если же дети пытались убежать, он возвращал их. Этот раб обладал даже правом бить их, чтобы приучить к порядку. Дело в том, что все неверующие находятся «под грехом», они «заключены», они «под законом», и поэтому закон выступает для них в роли детоводителя. И именно закон не дает им сбиться с пути. Закон делает их виновными. Хотя Бог благ и милосерд, Он также «не оставляющий без наказания» (Исход 34:6,7). Святость Бога и Его непримиримость с грехом отражены в Его Законе и неизменности этого Закона. Но Бог предоставляет путь, посредством которого виновный утрачивает свою вину. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Задача Закона не исправить человека, но открыть человеку его греховность. Человек же, обнаружив свою ущербность посредством зеркала нравственного Закона Божьего, тянется к «источнику …для омытия греха и нечистоты» (Захарии 13:1). Закон Божий отражает характер Бога, и Бог желает, чтобы Божий Закон был воплощен в нашей жизни.

Женщина идет в магазин покупать себе ткань на платье. Она осматривает образцы и выбирает подходящую. Женщина останавливается у этой ткани, изучает ее, смотрит, как она выглядит на свету. К ней подходит продавец и спрашивает: «Вам нравится эта ткань?» «Да,- отвечает она, – нравится. Только мне бы хотелось представить себе, как будет выглядеть пошитое из нее платье». Продавец ведет ее к витрине и показывает на платье, сшитое из точно такой же ткани. И женщина говорит: «Этот материал красиво смотрится в рулоне, но в пошитом из него платье он выглядит еще красивее. Я покупаю его!»

Мы изучаем Десять Заповедей и видим заложенную в них мудрость. Мы признаем, что они не требуют никаких улучшений, кроме одного – Десять Заповедей должны быть претворенными в жизнь. Эти принципы, написанные на каменных скрижалях, прекрасны, но они стали еще более прекрасными, когда воплотились в жизни Иисуса. Жизнь Иисуса открывает для нас Десять Заповедей. Он пришел на эту землю и посредством постоянной зависимости от силы Своего Отца соблюл каждую из Десяти Заповедей в совершенстве. Он предлагает нам сегодня ту же силу, которую имел Сам. Полагаясь на Него, мы можем явить миру красоту характера, которая прославит Его. Да, в самом Законе нет силы для послушания. Он указывает нам на нашу нужду в Спасителе, указывает на Христа. Именно во Христе мы находим прощение и силу исполнить все требования закона. Десять Заповедей могут быть воплощены и в нашей жизни.

Подготовила И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» октябрь 2004 г.