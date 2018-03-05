Детские стихи о маме на сайте детского журнала «Чудесные странички»

Праздник 8 Марта для детей — это мамин день. К этому дню дети в детских садах, школах готовятся и разучивают стихи, чтобы поздравить и порадовать своих мам. Также и во многих церковных общинах этот праздник не оставлен без внимания.

Предлагаем вам ознакомиться с подборкой детских стихов о маме, которые вы найдёте на сайте детского журнала «Чудесные странички». Авторы представленных стихов — это современные поэты, есть среди них и любители. Стихи можно использовать при составлении сценариев программ, посвящённых 8 Марта, а также прочитать их с детьми на домашнем празднике в кругу семьи. Стихи просты для заучивания, запомнить их сможет каждый ребёнок.

«Мама». Евгений Грачёв

Стихотворение написано от лица девочки о весне и о самом дорогом человеке — маме. Оно рассчитано для детей старшего дошкольного и школьного возраста.

«Мама — лучший друг». Юлия и Лилия Орловы

Для любого ребёнка мама является не только самым дорогим человеком, но и лучшим другом. Её любовь, доброта, забота и поддержка нужны каждому ребёнку. Это стихотворение предназначено для дошкольников и младших школьников.

«Подарок маме»

Так называется книжка-малышка, в которую вошли 6 стихотворений о маме. Эти стихи небольшие по объёму, но они искренни и трогательны. В них переданы самые нежные чувства и эмоции, которые испытывают дети к своим мамам.

«О библейских мамах». Ольга Козуля

Эта небольшая стихотворная программа о мамах, которые воспитали известных библейских сыновей и у которых многому можно поучиться.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2018 г.