Ешь лён – будь силён!

Лён — это суперпродукт. Только не покупайте его маленькими дорогущими коробочками в аптеке. Купите его на развес (80 – 110 руб/кг) и ешьте на здоровье. А как его приготовить, мы подскажем.

Это интересно:

В 100 г льна содержится 22 г омега-3 жирных кислот. Это в 14 раз больше суточной потребности организма.

В двух чайных ложках льна — 85% от суточной нормы омега-3.

Содержание омега-3 в льняном семени выше, чем в рыбе

Польза льняного семени

Оказывает обволакивающее действие для слизистых оболочек ЖКТ;

защитное и успокаивающее действие при язве желудка и двенадцатипёрстной кишки, при воспалениях пищевода, при колитах и энтеритах;

оказывает лёгкий слабительный эффект;

обладает противосклеротическим действием и уменьшает содержание холестерина в крови;

улучшает работу кровеносных сосудов;

обладает противовоспалительным действием;

помогает справиться с избыточным весом;

улучшает зрение;

защищает органы дыхательной системы;

стимулирует детородную функцию;

укрепляет иммунитет;

снижает высокое кровяное давление;

уменьшает риск развития инфарктов;

нормализует работу печени;

улучшает потенцию;

является эффективным средством профилактики аденомы простаты, помогает справиться со многими женскими патологиями;

помогает при обморожениях и ожогах;

очищает организм от токсинов;

выступает в качестве средства профилактики онкологических заболеваний (особенно рака молочной железы);

прошедшим химиотерапию полезен будет отвар из семян для восстановления после облучения.

Льняное семя в целом виде подходит для приготовления льняного киселя. В остальных случаях семя льна необходимо перемалывать, чтобы полезные вещества стали доступны.

Льняная посыпка на каждый день

Возьмите семена льна и кунжута (чемпион по содержанию кальция, мощная профилактика остеопороза) в соотношении 3:1. Подсушите на сковороде, постоянно помешивая. Когда лён начнёт щёлкать, выключите огонь и оставьте семена остывать. Перемелите семена в кофемолке.

Употребляйте 1 – 2 столовые ложки в день. Можно добавлять в суп, кашу, йогурты, сок и т. д.

Готовьте в небольшом количестве (на 2 – 7 дней). Хранить желательно в холодильнике.

Получившаяся посыпка имеет прекрасный аромат и вкус. А сколько в ней пользы! Пусть этот продукт постоянно будет на вашем столе. Сделайте его употребление привычкой.

Халва, корж или конфетки

Ингредиенты:

Подсушенные измельчённые подсолнечные семечки — 2 стакана

Орехи (любые, можно арахис) — 1 стакан

Семя льна — 1 стакан

Цедра ½ апельсина (по желанию)

Кэроб — 2 столовые ложки (по желанию)

Очищенные финики — 1 стакан (или ½ стакана мёда)

Сок ½ апельсина.

Приготовление:

Подсолнечные семечки подсушить и измельчить (не в муку). Орехи измельчить не очень мелко, чтобы они чувствовались. Семена льна подсушить в духовке или на сухой сковороде, остудить, перемолоть в кофемолке. Финики превратить в пасту (в блендере или мясорубке). Смешать все ингредиенты.

Должна получиться густая масса, которая сжимается в кулаке. Из неё можно сделать коржи для сыроедческого торта. Можно слепить конфетки, скатав из получившейся массы небольшие шарики и обваляв их в кокосовой стружке или кунжуте. Мы предлагаем выстелить форму пищевой плёнкой, выложить массу, утрамбовать и отправить на 4 часа в морозилку. Далее хранить в холодильнике.

Подсказка: если масса получается жидковатой, можно добавить в неё панировочные сухари или молотую гранолу (запечённый геркулес).

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.