Ешь лён – будь силён!

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Лён — это суперпродукт. Только не покупайте его маленькими дорогущими коробочками в аптеке. Купите его на развес (80 – 110 руб/кг) и ешьте на здоровье. А как его приготовить, мы подскажем.

Это интересно:

  • В 100 г льна содержится 22 г омега-3 жирных кислот. Это в 14 раз больше суточной потребности организма.
  • В двух чайных ложках льна — 85% от суточной нормы омега-3.
  • Содержание омега-3 в льняном семени выше, чем в рыбе

Польза льняного семени

  • Оказывает обволакивающее действие для слизистых оболочек ЖКТ;
  • защитное и успокаивающее действие при язве желудка и двенадцатипёрстной кишки, при воспалениях пищевода, при колитах и энтеритах;
  • оказывает лёгкий слабительный эффект;
  • обладает противосклеротическим действием и уменьшает содержание холестерина в крови;
  • улучшает работу кровеносных сосудов;
  • обладает противовоспалительным действием;
  • помогает справиться с избыточным весом;
  • улучшает зрение;
  • защищает органы дыхательной системы;
  • стимулирует детородную функцию;
  • укрепляет иммунитет;
  • снижает высокое кровяное давление;
  • уменьшает риск развития инфарктов;
  • нормализует работу печени;
  • улучшает потенцию;
  • является эффективным средством профилактики аденомы простаты, помогает справиться со многими женскими патологиями;
  • помогает при обморожениях и ожогах;
  • очищает организм от токсинов;
  • выступает в качестве средства профилактики онкологических заболеваний (особенно рака молочной железы);
  • прошедшим химиотерапию полезен будет отвар из семян для восстановления после облучения.

Льняное семя в целом виде подходит для приготовления льняного киселя. В остальных случаях семя льна необходимо перемалывать, чтобы полезные вещества стали доступны.

Льняная посыпка на каждый день

  1. Возьмите семена льна и кунжута (чемпион по содержанию кальция, мощная профилактика остеопороза) в соотношении 3:1.
  2. Подсушите на сковороде, постоянно помешивая.
  3. Когда лён начнёт щёлкать, выключите огонь и оставьте семена остывать.
  4. Перемелите семена в кофемолке.

Употребляйте 1 – 2 столовые ложки в день. Можно добавлять в суп, кашу, йогурты, сок и т. д.

Готовьте в небольшом количестве (на 2 – 7 дней). Хранить желательно в холодильнике.

Получившаяся посыпка имеет прекрасный аромат и вкус. А сколько в ней пользы! Пусть этот продукт постоянно будет на вашем столе. Сделайте его употребление привычкой.

Халва, корж или конфетки

Ингредиенты:

  • Подсушенные измельчённые подсолнечные семечки — 2 стакана
  • Орехи (любые, можно арахис) — 1 стакан
  • Семя льна — 1 стакан
  • Цедра ½ апельсина (по желанию)
  • Кэроб — 2 столовые ложки (по желанию)
  • Очищенные финики — 1 стакан (или ½ стакана мёда)
  • Сок ½ апельсина.

Приготовление:

  1. Подсолнечные семечки подсушить и измельчить (не в муку).
  2. Орехи измельчить не очень мелко, чтобы они чувствовались.
  3. Семена льна подсушить в духовке или на сухой сковороде, остудить, перемолоть в кофемолке.
  4. Финики превратить в пасту (в блендере или мясорубке).
  5. Смешать все ингредиенты.

Должна получиться густая масса, которая сжимается в кулаке. Из неё можно сделать коржи для сыроедческого торта. Можно слепить конфетки, скатав из получившейся массы небольшие шарики и обваляв их в кокосовой стружке или кунжуте. Мы предлагаем выстелить форму пищевой плёнкой, выложить массу, утрамбовать и отправить на 4 часа в морозилку. Далее хранить в холодильнике.

Подсказка: если масса получается жидковатой, можно добавить в неё панировочные сухари или молотую гранолу (запечённый геркулес).

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.

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