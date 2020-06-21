Ешь лён – будь силён!

Лён — это суперпродукт. Только не покупайте его маленькими дорогущими коробочками в аптеке. Купите его на развес (80 – 110 руб/кг) и ешьте на здоровье. А как его приготовить, мы подскажем.
Это интересно:
- В 100 г льна содержится 22 г омега-3 жирных кислот. Это в 14 раз больше суточной потребности организма.
- В двух чайных ложках льна — 85% от суточной нормы омега-3.
- Содержание омега-3 в льняном семени выше, чем в рыбе
Польза льняного семени
- Оказывает обволакивающее действие для слизистых оболочек ЖКТ;
- защитное и успокаивающее действие при язве желудка и двенадцатипёрстной кишки, при воспалениях пищевода, при колитах и энтеритах;
- оказывает лёгкий слабительный эффект;
- обладает противосклеротическим действием и уменьшает содержание холестерина в крови;
- улучшает работу кровеносных сосудов;
- обладает противовоспалительным действием;
- помогает справиться с избыточным весом;
- улучшает зрение;
- защищает органы дыхательной системы;
- стимулирует детородную функцию;
- укрепляет иммунитет;
- снижает высокое кровяное давление;
- уменьшает риск развития инфарктов;
- нормализует работу печени;
- улучшает потенцию;
- является эффективным средством профилактики аденомы простаты, помогает справиться со многими женскими патологиями;
- помогает при обморожениях и ожогах;
- очищает организм от токсинов;
- выступает в качестве средства профилактики онкологических заболеваний (особенно рака молочной железы);
- прошедшим химиотерапию полезен будет отвар из семян для восстановления после облучения.
Льняное семя в целом виде подходит для приготовления льняного киселя. В остальных случаях семя льна необходимо перемалывать, чтобы полезные вещества стали доступны.
Льняная посыпка на каждый день
- Возьмите семена льна и кунжута (чемпион по содержанию кальция, мощная профилактика остеопороза) в соотношении 3:1.
- Подсушите на сковороде, постоянно помешивая.
- Когда лён начнёт щёлкать, выключите огонь и оставьте семена остывать.
- Перемелите семена в кофемолке.
Употребляйте 1 – 2 столовые ложки в день. Можно добавлять в суп, кашу, йогурты, сок и т. д.
Готовьте в небольшом количестве (на 2 – 7 дней). Хранить желательно в холодильнике.
Получившаяся посыпка имеет прекрасный аромат и вкус. А сколько в ней пользы! Пусть этот продукт постоянно будет на вашем столе. Сделайте его употребление привычкой.
Халва, корж или конфетки
Ингредиенты:
- Подсушенные измельчённые подсолнечные семечки — 2 стакана
- Орехи (любые, можно арахис) — 1 стакан
- Семя льна — 1 стакан
- Цедра ½ апельсина (по желанию)
- Кэроб — 2 столовые ложки (по желанию)
- Очищенные финики — 1 стакан (или ½ стакана мёда)
- Сок ½ апельсина.
Приготовление:
- Подсолнечные семечки подсушить и измельчить (не в муку).
- Орехи измельчить не очень мелко, чтобы они чувствовались.
- Семена льна подсушить в духовке или на сухой сковороде, остудить, перемолоть в кофемолке.
- Финики превратить в пасту (в блендере или мясорубке).
- Смешать все ингредиенты.
Должна получиться густая масса, которая сжимается в кулаке. Из неё можно сделать коржи для сыроедческого торта. Можно слепить конфетки, скатав из получившейся массы небольшие шарики и обваляв их в кокосовой стружке или кунжуте. Мы предлагаем выстелить форму пищевой плёнкой, выложить массу, утрамбовать и отправить на 4 часа в морозилку. Далее хранить в холодильнике.
Подсказка: если масса получается жидковатой, можно добавить в неё панировочные сухари или молотую гранолу (запечённый геркулес).
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.