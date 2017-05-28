Фильм «Тьма» или «Последняя надежда»

«Это история обо мне и моём учителе. О двух людях, которые бросили вызов судьбе и невозможное сделали возможным!»

Фильм называется «Тьма». Это потрясающая работа индийского режиссёра Санджая Лила Бхансали.

Фильм «Тьма» — подходящее название для описания того жалкого состояния, в котором находится бедный ребёнок. Её зовут Мишель. Ей примерно 8 лет. Она совсем не видит. С детства. Но это ещё не вся проблема — девочка совсем не слышит. Мир, в котором она живёт, — тьма и тишина. Мало кто согласится поменяться с ней местами. Что её ждёт в будущем? Вероятно, приют или сумасшедший дом. Но пока… пока об этом лучше не думать. Пока у неё есть любящие родители, которые готовы (как им кажется) бесконечно терпеть и смиряться с её несносным поведением. А что ещё от неё ожидать? Как её обучить чему-то, если… А если попробовать? Они слышали, есть учитель, который может помочь.

И вот, в доме появляется этот странный человек. Родители в шоке от его методов воспитания, и сама девочка беспомощно протягивает руки, привычно ища мамину защиту. Но нет! Наедине остались только она и он, её учитель! Да, она не видит солнечный свет, но ощущает его тепло, она не видит цветы, траву, но они имеют запах! Она не видит дождя, но однажды она поняла, что такое вода, и это было её первое слово. Она не видит маму, но ощущает нежность маминых рук. А тут ещё новое ощущение сильных и строгих рук учителя, которые для начала научили её пользоваться ложкой. Он, которого она поначалу боялась и ненавидела, с кем отчаянно боролась, стал для неё дверью в реальный мир. Проникнув в её мир тьмы, он совершил невероятное! Он подарил ей настоящую жизнь.

Долгие годы труда не прошли даром: она научилась говорить, читать и даже танцевать! Новая ступень в её жизни, которую осилит не каждый, — учёба в университете, ведь сдача вступительного экзамена — уже подвиг! Закончит ли она учёбу, получит ли степень бакалавра, вы обязательно узнаете. Потому что «Тьма» — это тот фильм, который надо смотреть!

Режиссёр снимал фильм «Тьма», вдохновлённый реальной историей слепо-глухой американки Хелен Келлер. В нём нет волшебства и чудес, которыми полны многие современные фильмы, но в нём есть настоящее чудо — чудо, которое может совершить любовь и терпение. Многие ценители фильма «Тьма» сходятся во мнении, что это шедевр. Некоторые считают, что он достоин Оскара, а кто-то считает, что Оскар не достоин его. Посмотрите, и у вас сложится своё мнение. Фильм «Тьма» вам обязательно понравится, он не оставит вас равнодушным! Кому-то он подарит надежду, а кого-то научит состраданию, кого-то заставит переосмыслить жизнь! А ещё учитель в этом фильме напоминает нашего Небесного Учителя — Самого Бога. Нам порой непонятны Его уроки, но Своим упорным трудом, с большим терпением и любовью Он также старается вывести нас из тьмы греха в свет Его любви и добра!

Елена Марта

Р.S. Русское название этого фильма «Последняя надежда» выбрано неспроста. Ведь как учитель стал для Мишель последней надеждой, так и в конце его жизненного пути Мишель стала последней надеждой для него.

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2017 г.