«И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке; и поместил там человека, которого создал» (Бытие 2:8). Наряду с Библией, предания многих народов повествуют о первозданном рае, в котором жил человек. Интересно знать, где же находился потерянный Адамом Эдемский сад?

Библейское описание связывает его местоположение с четырьмя реками: Фисоном, Гихоном, Хиддекелем и Евфратом. Наиболее изученными и не вызывающими особых споров сегодня являются реки Хиддекель (самарянское название реки Тигр) и Евфрат – две крупнейшие реки Азии. Ученым стоило огромного труда выяснить месторасположение этих рек, которое они занимали 6000 лет назад, потому что они неоднократно меняли свое русло. Что же касается двух других рек – Фисона и Гикона – сегодня не существует общепринятого объяснения их местоположения, вызванного опять-таки частым изменением русла. Большинство ученых полагают, что Фисон (в переводе – обилие воды), это река Кура и упомянутая в Библии земля Хавила соответствует территории современной Грузии. Река Гипон (в переводе – стремительная), по предположению ряда ученых соответствует реке Араке, берущей начало в Турции и впадающей в Каспийское море. Исходя из этого, Эдем располагался в районе Персидского залива. По мнению ряда ученых, территория Эдемского сада сегодня находится под водами Персидского залива, вследствие подъема уровня моря, вызванного таянием льдов после потопа.

Большую услугу в определении местонахождения Эдемского сада оказали древневавилонские письмена, в одном из которых говорилось: «Около Эриду был сад, в котором было таинственное священное дерево, дерево жизни, посаженное богами, корни которого были весьма глубоки, а ветви его простирались до неба, охраняемые сторожевыми духами, чтобы никто из людей не мог войти в сад». Раскопки Эриду были предприняты Галлом и Томпсоном в 1918-1919 годы. В ходе раскопок некогда немые двенадцать холмов, стоящих на месте древнего города, приоткрыли завесу древнейшей истории. Было выяснено, что этот город был весьма населенным, являясь древнейшим из всех известных городов мира.

Более тщательные и полномасштабные раскопки Эриду продолжили под эгидой Иракского управления древностей в 1946-47 годах археологи Фуад Сафар и Сеток Алойд. В то время многие ученые еще продолжали оспаривать глубокую древность Эриду, несмотря на то, что библейские данные, говорили, что именно в этих местах зародилась цивилизация.

Однако сами древнешумерские сказания подтверждали Библию, сообщая: «Тростник еще не вырос. Дерево не было создано. Не был построен дом. Не был построен город. Вся земля была – море. Потом был создан Эриду». В Бытие1:1-2 читаем: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою». Как видим, сходство двух текстов весьма велико. Во-первых, говорится, что до появления растительности и городов (т.е. жизни) земля была покрыта водой. Во-вторых, говорится, что Эриду был именно создан Богом, а не построен простыми людьми (Бытие 2:8). В-третьих, первые города возникли именно в этом месте.

Свое исследование археологи начали с раскопок зиккурата (древневавилонского храма), зная по опыту прошлых раскопок о том, что культовое сооружение всегда располагалось на месте предшествующего, более древнего. И поэтому, снимая пласты земли, можно открыть первоначальную постройку, и датировав ее, узнать возраст данного населенного места. Но результаты превзошли все ожидания: было обнаружено двенадцать храмов, располагающихся один под другим. В самых древних пластах были обнаружены культуры, явно отличающиеся от более поздних, и вместе с тем, весьма схожие с допотопными слоями Ура, Фары и Ниппура. Было также выяснено, что в древние времена Эриду располагался на прекрасно орошаемом участке долины, которую теперь занимают желтые пески пустыни. Итак, исследования, проведенные в ходе раскопок, полностью подтвердили данные Библии, а также идентичные ей шумерские тексты.

Подготовила Ю.Коровина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июль 2004 г.