Глава РПЦ: верю, что разные конфессии объединятся в одну Церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл верит в объединение христиан разных конфессий в будущем, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Интерфакс-религия.

“Сегодня мы еще разделены, поелику богословские проблемы, пришедшие к нам из древности, не дают возможности нам воссоединиться”, – сказал патриарх в воскресенье в храме Христа Спасителя, где он совершил богослужение у мощей Николая Чудотворца, впервые в истории доставленных из Италии.

Как отметил предстоятель, объединение христиан может произойти “не по их усилиям, каким-то церковно-дипломатическим шагам, богословским соглашениям, а только если Дух Святой снова соединит всех, кто исповедует имя Христово”.

“Да хранит Господь и помогает в прохождении непростых исторических путей христианам Востока и Запада”, – добавил патриарх.

Разделение Церкви на Римско-католическую на Западе с центром в Риме и Православную – на Востоке с центром в Константинополе произошло в 1054 году. Раскол не преодолен до сих пор.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2017 г.