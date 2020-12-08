Христианские группы в Telegram, Viber, Instagram

Группы в Telegram

Христианские статьи – Пишем о вечном, вере, молитве, церкви и моральных принципах. Опыты излечения от болезней и вредных привычек с помощью Бога. Наши издания: 7D формат, Ключи к здоровью, Сокрытое сокровище. Открыть

Группы в Viber

Чудесные родители – в группе размещаются христианские раскраски, библейские игры, головоломки, библейские и поучительные истории, аудиорассказы – Открыть

Опыты жизни с Богом – в группе размещаются чудесные опыты отвеченных молитв, семейные опыты, сверхъестественные исцеления. Открыть

Сокрытое Сокровище о Христе – пишем о вечном, вере, молитве. Открыть

Семена Здоровья – рекомендации группы основаны на последних достижениях медицины, находятся в согласии с учением Библии. Открытия медицины показывают насколько чётко работают Божьи законы. Библейский взгляд на здоровье человека. Открыть

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Видеоканал молодежного проекта «7D формат» Наш взгляд на современное христианство. Перейти

Видеоканал “Сокрытое Сокровище”. Духовные семинары, проповеди, семейные семинары, новости газеты, семинары по здоровью, христианское караоке, христианские песни, выступления. Перейти

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Ключи к здоровью Перейти

Мы выпустили серию подкастов о восьми принципах здоровья и продолжаем работать над серией подкастов об эмоциональном здоровье.

Проект 7D Перейти

Наш взгляд на современное христианство. Подкасты развенчивающие мифы о религии и Боге. Размышляем о том какими были задуманы отношения. Подкаст молодежного проекта «7D формат».

Сокрытое Сокровище Перейти

Подкаст для души, помогаем обрести читателям веру, надежду, любовь.

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