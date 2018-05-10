Почему христиане не должны покидать Facebook

После недавнего всплеска внимания к Марку Цукербергу и Facebook многие пользователи теперь задаются вопросом, как реагировать на откровение о том, что гигант социальных сетей не только злоупотреблял доступом к пользовательским данным, но и активно подавлял выражение христианских и консервативных ценностей, играя в политические «игры» по всему миру. Учитывая, что Facebook, который также владеет Instagram и WhatsApp, практически не имеет конкурентов в социальных сетях, легко понять, почему большинство людей чувствует себя расстроенными.

Facebook является крупнейшей страной в мире с более чем 2 миллиардами активных пользователей в месяц. WhatsApp может похвастаться более чем 1,5 миллиардами пользователей в месяц, а Instagram — более 600 миллионов активных пользователей в месяц. Это впечатляющая доля цифрового рынка, и злоупотребление данными и властью, которыми обладают эти платформы, представляет собой большую угрозу свободному обществу.

Однако этот масштаб является той самой причиной, по которой христиане, которые серьезно относятся к выполнению своей роли в Великом поручении, — рассказывать людям Благую Весть Иисуса, — не должны колебаться, чтобы оставаться на этих платформах.

Грядущее великое Духовное Пробуждение

Социальные сети стали частью сущности нашего общества. Мы можем мгновенно связаться с друзьями и семьей по всему миру, поделиться своими идеями. Люди, по своей природе, любят рассказывать истории, желают контактов, обмениваются опытом и идеями. Платформы социальных сетей насытили нашу жизнь, потому что они отвечают этим основным человеческим потребностям.

Эта потребность всегда будет под небом.

Достижения технологий часто связаны с необходимостью больше общаться и связываться.

Подумайте о развитии коммуникационных технологий: наскальная живопись, дымовые сигналы, лодки, прирученные лошади, письма, печатный станок, система железных дорог, телеграф, телефон, автомобиль, радио, самолет, телевидение, интернет, социальные сети, что будет следующим? С каждым из этих достижений в области технологий также связано продвижение Евангелия. Например, печатный станок Гутенберга привел к массовому изданию Библий и религиозной литературы, что позволило евангельской вести и идеям реформации распространяться по всей Европе.

Я считаю, что грядущее великое Духовное Пробуждение будет «цифровым». Если мы объединимся, чтобы распространять Евангелие в Интернете, мы можем громко провозглашать послания трех ангелов из Откровения по всему миру (см. Откр.14).

Что у вас в руке?

Во время апостольского периода Евангелие распространялось преданными учителями и евангелистами, которые часто сталкивались с насмешками, преследованиями, а иногда и смертью. Они несли Евангелие людям, не считаясь с личными обстоятельствами. Сегодня нам часто мешают страхи о том, что люди могут подумать о нас, или что кто-то может быть оскорблен, когда мы делимся своими убеждениями в Интернете, где все могли их видеть.

В западном мире мы не подвергаемся преследованиям за наши религиозные убеждения так, как другие христиане в мире. В случае социальных сетей наши посты могут быть удалены или ограничены, и в некоторых случаях выражение наших религиозных убеждений может угрожать нашей работе. Это некоторые не столь серьезные последствия, с которыми сталкиваемся мы, как члены западного общества, но этого достаточно, чтобы помешать многим из нас участвовать в этом вообще.

Мы можем не быть духовно готовыми оказаться в огне или быть преследуемыми, как молодые люди из 2 главы Даниила, но на данный момент Бог не просит нас делать это. Он, однако, просит нас использовать то, что находится в наших руках (Исход 4: 2), чтобы объединиться с Божьими детьми и поделиться Евангелием. Имея 20 миллионов членов церкви по всему миру, мы, как церковный орган, можем работать вместе как создатели контента, заинтересованные лица и дистрибьюторы, чтобы возвысить голос, рассказывая евангельские истины.

Известный евангелист Ди Каспер отметил, что социальные медиа — это современная Школа Тиранна, место, где древние Эфесяне собирались, чтобы знакомиться с новыми идеями, проводить время, делиться мыслями и участвовать в дискуссиях. Павел проповедовал в Школе Тиранна в Греции в течение двух лет после того, как его выгнали из синагоги (Деян. 19: 8-9), по существу давая возможность Евангелию быстро распространиться в свое время.

Молодые люди проводят до девяти часов в день в общении в социальных сетях; они направляются туда, чтобы заполнить время, пообщаться с друзьями и увидеть что-то новое. Как Павел, мы должны нести Евангелие туда, где они находятся, и привлекать их к обсуждению там, где они проводят свое время. Мы должны использовать эту технологию, пока не стало слишком поздно.

Цензура и время скорби

Мы не знаем точно, что «время скорби» принесет нам, но я уверен, что цензура станет доминирующим фактором, который приведет к преследованиям.

Я неоднократно занимался вопросами цензуры, работая в Североамериканском дивизионе. Это часто огорчало меня и разбивало мои усилия продвигать изменяющие жизнь медицинские услуги, принципы здорового образа жизни, духовные послания и услуги для тех, кто борется с наркоманией. Но это только сделало меня более совершенным, чем когда-либо прежде, чтобы использовать эти технологии для выполнения нашей миссии.

Я надеюсь, что эти последние события в конечном итоге приведут к тому, что Facebook, а также другие гиганты, такие как YouTube и Twitter, станут безопасным местом для выражения свободы слова, религиозной свободы и обмена любыми идеями. Религиозные организации смогут извлечь выгоду от устранения дискриминационных предубеждений, которые ограничивают досягаемость и доступ к рекламе наших идей и ресурсов.

Как христиане, мы должны продолжать выступать за свободу слова. От этого зависит наша возможность распространять Евангелие в публичном форуме.

Независимо от того, что в конечном итоге получится в результате этих последних событий, мы должны продвигаться вперед и возвещать библейские истины с помощью этой мощной технологии. Оставайтесь, но оставайтесь с определенной целью. Поделитесь своей верой онлайн. Мы больше не можем ждать.

Это Великое поручение нашего поколения.

Джейми Шнайдер Домм

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.