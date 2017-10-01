Христос – глава церкви

Почему так случается, что в жизни многих людей, которые посещают Церковь, стараются исповедовать свои грехи, соблюдают разные церковные праздники, не происходит чуда преображения характера, образа жизни, мышления, освобождения от болезни или пагубной зависимости? В первую очередь нужно ответить на вопрос, познают ли они Христа, из какого источника они узнают о Нём? Всё дело в авторитете.

К сожалению, в разных христианских церквях источники вероучительного авторитета отличаются. Вроде все церкви главным авторитетом признают Библию, но толкуют её люди каждый по-своему. И получается в итоге, что решающее авторитетное мнение остаётся за отдельными личностями: у кого-то это Собор, у кого-то Папа, у кого-то местный епископ, пастор, священник или другой религиозный лидер… Иисус Христос предвидел такое развитие событий, поэтому сразу предупредил Своих последователей, что религиозный авторитет может быть только у Бога Сына и Отца. Иисус запретил тем, кто станут служителями Его Церкви, именовать себя учителями, отцами и наставниками, как это делали иудейские религиозные лидеры того времени — книжники и фарисеи: «Книжники и фарисеи… любят… чтобы люди звали их: “учитель! учитель!”… А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом (духовным — прим. ред.) себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос» (Матфея 23:2, 6, 7–10).

Речь тут безусловно об авторитете. Христос этим наставлением предупредил, что человек не должен становиться для другого человека духовным авторитетом. Если бы верующие тщательно изучали прямые слова Христа, изложенные в Библии, то между христианами было бы меньше разногласий.

Апостол Павел также писал в церковь Коринфа: «У вас говорят: “я Павлов”; “я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”. Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?» (1 Коринфянам 1:12, 13).

Пётр, обращаясь к пастырям, не приказывает, а просит их с любовью относиться к своей пастве, при этом называя себя лишь сопастырем: «Пастырей… умоляю я, сопастырь… пасите Божие стадо…» (1 Петра 5:1, 2).

Пытаясь описать устройство Церкви, апостолы применяли понятные всем образы здания и человеческого тела.

Здание Церкви возводится на краеугольном (основополагающем) камне Иисусе: «Имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором всё здание… возрастает…» (Ефесянам 2:20, 21).

А в образе тела Иисус является головой, а все христиане — членами, имеющими разные призвания от Бога: «Он (Иисус) есть глава тела Церкви» (Колосянам 1:18). «Вы (христиане) — тело Христово, а порознь — члены» (1 Коринфянам 12:27).

Что касается служителей Церкви, то в начале их не возвышали, как это зачастую делается сегодня. Новый Завет перечисляет христианских служителей: епископ, греч. Επίσκοπος — надзирающий; пресвитер, греч. Πρεσβύτερος — старейшина; диакон, греч. διάκονος — служитель. Пресвитеры и диаконы призваны были поддерживать жизнедеятельность общин по местам, а епископы организовывать взаимодействие общин между собой.

Но на практике епископы и пресвитеры приобрели со временем вероучительный авторитет. Поэтому верующие не столько изучали непосредственные слова Иисуса и апостолов, сколько верили в их толкование своими духовными наставниками. Если бы рядовые верующие сами внимательно изучали Писание, рассуждали между собой о его текстах, если бы имели реальный «братский» голос в своих общинах, то они могли бы обсуждать со своими авторитетными братьями их возможные заблуждения. Но незыблемость авторитета местного церковного руководителя не позволяла противоречить ему. В итоге, если заблуждался высокопоставленный служитель, его неверное толкование Писания принималось всеми общинами, которые были под его руководством. А если решение принималось на Соборе большинством голосов, то его доктрины становились обязательными для тех церквей, которые признавали этот Собор. Затем, в последующие годы, преемственность и уважение к предкам, редко давали исторгнуть вошедшие в церковь заблуждения.

Итак, чрезвычайно важен правильный выбор решающего авторитета. Кто для вас глава церкви: человек, группа лиц или её основатель — Господь Иисус? С одной стороны, легче доверять лидеру, которого видел или слышал. Но, с другой, Христос жив, находится рядом с нами и призывает нас жить в соответствии с оставленным Им учением: «Научите все народы, … уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матфея 28:19, 20).

Должно быть понятно, что если человек называет себя христианином, то должен жить так, как учит Тот, чьё имя он носит. Значит, верующий должен не просто называться именем Христа и молиться Ему, но и внимательно изучать то, что Христос говорил, чему учил, от чего предостерегал, к чему призывал… И тогда слова Иисуса — прямо из первых уст, — записанные на страницах Библии, лучше доносили бы до людей то, что Господь им хотел заповедать, а значит и вера людей во Христа-Спасителя была бы действенной, преобразующей жизнь человека, семьи и всей страны.

Валерий Татаркин, «Возвращаясь к истокам

христианского вероучения», apologetica.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.