Искушения в жизни Христа

Сегодня наши размышления о том, чему мы можем научиться на примере искушения нашего Господа Иисуса Христа.

Талантливый портретист и исторический живописец Иван Николаевич Крамской (1837 – 1887) в 1872 году написал картину «Христос в пустыне». Её сюжет связан с описанным в Новом Завете сорокадневным постом Иисуса Христа в пустыне, куда он удалился после своего крещения и столкнулся с искушением дьявола. По признанию художника, он хотел запечатлеть драматическую ситуацию нравственного выбора, неизбежную в жизни каждого человека.

На картине изображён Христос, сидящий на сером камне, расположенном на возвышенности в такой же серой каменистой пустыне. В одинокой фигуре, изображённой среди холодных камней, чувствуются не только горестная задумчивость и усталость, но и «готовность сделать первый шаг на каменистом пути, ведущем к Голгофе».

Картина статична, в ней нет действия, но показаны работа мысли Христа и сила Его духа, сохранённая вопреки всем страданиям, которые Ему пришлось и ещё придётся пережить. Христос у Крамского показан высоконравственным, но всё же вполне земным человеком — с ортодоксально-церковной точки зрения такой подход мог быть воспринят как святотатство.

Он написал целую статью о своих сомнениях и страхах, мучительном поиске образа и о том, кто для него самого Христос: «…Есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево, взять ли за Господа Бога рубль или не уступить ни шагу злу?»

Искушение Христа

Дух Божий вёл Иисуса в пустыню для искушения. Сам Иисус не навлекал на Себя соблазна. Он отправился в пустыню, чтобы в одиночестве поразмыслить о Своей миссии. Постом и молитвой Он хотел приготовить Себя к совершению жертвенного пути, который Ему предстоял. Человеческая природа Христа содрогалась при мысли о предстоящей борьбе. Сорок дней Он постился и молился. Истощённый, слабый от голода, уставший, измученный душевными страданиями, «обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих!» (Исаия 52:14). Лукавому представилась редкая возможность, и он решил, что теперь-то победит.

Указывая на камни в пустыне, по виду напоминающие хлебы, искуситель сказал: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Матфея 4:3).

Сатана намекает, что Бог на самом деле не хотел, чтобы Его Сын оказался в таком положении. «Если Ты Сын Божий, яви Свою силу и освободи Себя от мучительного голода. Повели этому камню превратиться в хлеб». Искуситель надеялся, что, упавший духом и смертельно голодный Христос утратит веру в Своего Отца и совершит чудо для Себя. Если бы Он сделал это, план спасения был бы разрушен.

Иисус встретил сатану словами Писания: «Написано…» (Матфея 4:4). Во время каждого искушения оружием Христа было Божье Слово. Сатана требовал от Христа чуда в качестве подтверждения Его Божественности. Но неоспоримым знамением, более сильным, чем все чудеса, было твёрдое упование на Бога: «Так говорит Господь». И до тех пор, пока Христос руководствовался Словом Божьим, искуситель не мог достигнуть своего.

Искушение людей

Наш век — век повального и неумеренного угождения себе. Воздержание считается вредным, и мало кто откажется ради Бога от земных удовольствий. Сатана — мастер спекулировать на естественных потребностях людей в пище, одежде, здоровье, половом удовлетворении, уважении, защищённости: «Ты же можешь себя удовлетворить, зачем ждать?» Диаволу удалось обольстить Еву желанием стать богиней, Каина — убить праведного Авеля. Он искушает невоздержанием, гневом, гордостью, печалью. Кто из нас встретил людей, ни разу не отказавших себе в каких-либо поблажках? Не потакавшим похотям? Угождение себе начинается с малого — с желудка, и завершается большим — подчинением всем прихотям.

Варлам Шаламов в размышлениях «Что я видел и понял в лагере» констатирует: «Увидел чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели — при тяжёлой работе, холоде, голоде и побоях. Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, — это религиозники — сектанты — … и большая часть попов».

Почему «религиозники» проявили устойчивость в голоде и надругательствах? Ответ может быть только один: благодаря пребыванию в постоянном молитвенном общении со Христом!

Человек создан по образу и подобию Божьему. Наше предназначение в этом мире — быть подобными Ему. Но дьявол против этого! Его цель — вычеркнуть нас из списка детей Божьих. Нам предлагается сделка со своей совестью.

«Ну почему нельзя?» — говорим мы? Мораль, нормы — это пережиток прошлого! Надо жить круто! И вот она, — крутизна, новизна нашей жизни:

– Саспеншен — это экстремальное молодёжное движение, чьи адепты с помощью игл, крюков и верёвок подвешивают себя за кожу ради новых эмоций и ощущений.

– Женщины почти сравнялись с мужчинами по количеству употребляемого алкоголя. Это выяснила группа учёных из Австралии и США.

– В некоторых странах Европы законодательно закреплено право человека изменять пол не только на мужской или женский, но и на «средний».

Список можно продолжать долго. Ясно, что искуситель входит в нас через самые затаённые наши мысли и желания. Его нападение начинается в нашем собственном уме, поэтому советую использовать четыре правила в борьбе с искушениями.

Четыре правила в борьбе с искушениями

1. Будьте водимы Духом Святым! Зачастую мы сами создаём себе проблемы и находим для себя искушения: «…каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иакова 1:14). Прислушайтесь к совету апостола Павла: «поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 5:16).

2. Знайте Писание в полном объёме! Если мы будем исследовать Слово Божие, хранить его в сердце, тогда оно станет руководством в принятии верных решений, и мы избежим поражения.

3. Будьте собранными! Христос не допустил властолюбию и фанатизму взять власть над Собой. Он был сконцентрирован на исполнении воли Отца и отвергал всё, что исходило от сатаны. Своей дисциплинированностью Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Когда мы воспринимаем жизнь в той же серьёзной перспективе, это прибавляет нам осмотрительности.

4. Прибегайте за помощью к Христу!

Итак, самое важное, чему мы можем научиться на примере первого великого искушения нашего Господа, — это господствовать над желаниями и страстями.

Олег Харламов

Из цикла программ «Искусство жить»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.