Исцеление рассабленного

Евангелие от Марка, глава 2

1 Через [несколько] дней опять пришёл Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.

2 Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово.

3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;

4 И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю [дома], где Он находился, и, прокопав её, спустили постель, на которой лежал расслабленный.

5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.

6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:

7 Что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?

9 Что легче? сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи?» или сказать: «встань, возьми свою постель и ходи?»

10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному:

11 Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.

12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.

Библия, каноническое издание, Синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.