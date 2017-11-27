В Австралии христианские лидеры глубоко разочарованы итогами голосования по однополым “бракам”

Христианские лидеры Австралии выразили глубокое сожаление в связи с предстоящей легализацией однополых “браков” на Зеленом континенте. 61.6% участников опроса, прошедшего на днях в стране, сказали «да» гомосексуальным союзам, пишет Благовест-Инфо со ссылкой на Christian Today.

Консервативно настроенные австралийцы намерены добиваться принятия поправок к новому закону, которые, по крайней мере, разрешат христианским предпринимателям отказываться от косвенного участия в гей-“браках” – например, от изготовления тортов для таких «свадеб», сообщает Седмица.

По словам католического архиепископа Сиднейского Энтони Фишера, он «глубоко разочарован тем, что, по всей видимости, вскоре появится закон, нацеленный на дальнейшее разрушение институтов брака и семьи в Австралии».

Со своей стороны, председатель Австралийской конференции католических епископов Денис Харт высказался боле сдержанно, заявив, что национальный парламент должен теперь потрудиться ради объединения народа. При этом прелат подчеркнул, что Католическая Церковь «продолжает рассматривать брак как особый союз между женщиной и мужчиной, который позволят рожать и воспитывать детей». «Изменения в гражданском законодательстве не меняют католического понимания природы брака», – добавил он.

Комментируя итоги опроса, англиканский архиепископ Сиднейский Гленн Дэвис заявил о необходимости «свободы слова, совести и веры для христиан и других людей, которые не принимают однополые “браки”».

«Парламент имеет полное право узаконить однополые “браки” «в соответствии с волей народа, однако это не означает, что я изменю свои взгляды, — добавил англиканский иерарх. – Я продолжу учить, что, в соответствии с замыслом Бога, брак является союзом между мужчиной и женщиной. Но я признаю, что как только парламент примет эти законы, такое восприятие брака перестанет быть законом в стране».

Хотя итоги общенационального добровольного опроса ни к чему не обязывают власти Австралии, премьер-министр Малкольм Тернбулл выразил надежду, что парламент примет новые законы еще до Рождества.

В опросе приняли участие почти 80% австралийцев, имеющих право голоса. Явка была выше, чем на британский референдум о выходе из Евросоюза («Брексит»).

Источник: ProСhurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2017 г.