Из сборщиков налогов в апостолы

Иисус часто шокировал окружающих, когда уделял внимание опустившимся и презренным, тем, кого многие предпочитали обходить стороной. Одним из таких людей был сборщик налогов по имени Левий, известный нам как евангелист Матфей.

Из римских чиновников самыми ненавистными в Палестине были мытари. Чужеземные власти облагали иудеев налогами, и это всё время раздражало их, напоминая об утраченной независимости. Сборщики податей являлись не только орудиями иноземного притеснения, они были ещё и вымогателями, обогащавшимися за счёт народа. На иудея, который принимал эту должность от римлян, смотрели как на предателя своего народа.

К этому сословию принадлежал и Левий Матфей. Фарисеи судили о Матфее по его должности, но Иисус видел, что сердце этого человека открыто для истины. Матфей слышал проповеди Спасителя и осознал своё греховное состояние, но нуждался в помощи Иисуса. Привыкнув к недоступности раввинов, он даже не предполагал, что столь великий Учитель обратит на него внимание.

Однажды, сидя в своей конторе по сбору пошлин, этот мытарь увидел приближающегося Иисуса. Как же велико было его удивление, когда он услышал слова, сказанные ему: «Следуй за Мною» (Евангелие от Луки 5:27).

Что важнее для тебя?

Матфей, «оставив всё, встал и последовал за Ним» (Евангелие от Луки 5:28). Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что меняет прибыльную должность на бедность и лишения. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что сможет слушать Его слова и делить с Ним Его труды.

Так поступили и ученики, призванные ранее. Когда Иисус повелел Петру и его товарищам следовать за Ним, они тут же оставили свои лодки и сети. Некоторые из этих учеников имели на своём попечении близких, но, услышав призыв Спасителя, они не стали колебаться и спрашивать: «На какие средства я буду жить?» и «Как буду содержать свою семью?» Они повиновались призыву. И когда впоследствии Иисус спросил: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чём недостаток?» — они ответили: «Ни в чём» (Евангелие от Луки 22:35).

И Матфей, имевший состояние, и Андрей и Пётр, которые были бедны, прошли одно и то же испытание — каждый из них пожертвовал всем. Именно в то время, когда дела у них шли хорошо, сети полны рыбы и притягательность привычной жизни была сильнее всего, Иисус на берегу моря предложил им оставить всё ради проповеди Евангелия. Так каждого человека испытывают: что для него важнее — земные блага или общение с Христом.

Следование принципу всегда требует немалых усилий. Ни один человек не может преуспеть в служении Богу, пока не вложит в этот труд своё сердце и пока не поймёт: всё, кроме познания Христа, — тщета. Если человек жалеет себя, он не может быть учеником Христа, а тем более — Его соработником. Если люди ценят великий дар спасения, то самопожертвование, проявленное Христом, будет заметно и в их жизни. И куда бы Христос ни держал путь, они с радостью последуют за Ним.

Это возмутительно!

Призвание Матфея в круг учеников Христа вызвало огромное возмущение. Избрание мытаря одним из своих непосредственных помощников для любого религиозного наставника было вопиющим нарушением религиозных, общественных и национальных обычаев. Играя на человеческих предрассудках, фарисеи надеялись настроить народ против Иисуса.

Мытари были очень заинтересованы происходящим. Их сердца потянулись к Божественному Учителю. Радуясь тому, что он стал учеником, Матфей старался привести своих бывших товарищей к Иисусу. С этой целью он устроил в своём доме пир и созвал родственников и друзей. На пир были приглашены не только мытари, но и множество других людей сомнительной репутации, которых чурались их щепетильные соседи.

Пир был устроен в честь Иисуса, и Он, не колеблясь, принял приглашение. Он хорошо знал, что это будет воспринято фарисеями как оскорбление и скомпрометирует Его в глазах людей. Но дипломатические соображения не могли повлиять на поступки Иисуса. Для Него внешние различия ничего не значили. Он не был равнодушен к людям, жаждущим живой воды.

Стать достойными доверия

Иисус сел на почётном месте за одним столом с мытарями. Его сочувствие, общительность и добросердечие свидетельствовали о признании Им человеческого достоинства. И люди старались стать достойными Его доверия. Его слова изливались на их жаждущие сердца благословенным, животворящим потоком. В этих людях, которых считали отбросами общества, пробуждались новые стремления. Перед ними открывалась возможность новой жизни.

Для Матфея поведение Иисуса на этом пиру было постоянным примером. Презираемый всеми мытарь стал одним из самых посвящённых евангелистов. Он твёрдо шёл по стопам Учителя, исполняя своё служение.

«Здоровые» очень больны

Узнав, что Иисус находится на пиру у Матфея, раввины воспользовались случаем, чтобы обвинить Его. Но действовать они решили не прямо, а через учеников Иисуса: разжигая их предрассудки, они надеялись разобщить их с Учителем. Тактики придерживались такой: беседуя с учениками, обвинять Христа, беседуя с Христом, обвинять учеников, направляя свои стрелы в самые уязвимые места. Так сатана действует с тех пор, как возникло разделение на Небе. И все, кто пытается посеять раздоры и отчуждение, движимы его духом.

«Для чего Учитель ваш ест и пьёт с мытарями и грешниками?» — спрашивали завистливые раввины. Иисус не стал дожидаться, когда Его ученики ответят на это обвинение, но Сам сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: “милости хочу, а не жертвы”? Ибо Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Евангелие от Матфея 9:11–13). Фарисеи, считая себя духовно здоровыми, не испытывали нужды во враче, но в то же самое время они были уверены, что мытари и язычники погибают от душевных недугов. Так не в том ли состояла задача Христа как врача, чтобы обратиться к тем людям, которые нуждались в Его помощи?

Хотя фарисеи были очень высокого мнения о себе, в действительности они находились в более прискорбном положении, чем те, кого они презирали. Мытари, менее фанатичные и самодовольные, были более открыты для истины.

Иисус ел с мытарями и грешниками, чтобы небесный свет открылся пребывающим во тьме, — этого фарисеи не хотели учитывать, они не хотели понять, что всякое слово, произнесённое Божественным Учителем, являлось семенем жизни, которое должно прорасти и принести плод во славу Божью.

В какой группе ты?

Если ты находишься на дне жизни, не отчаивайся: для Бога нет безвыходных ситуаций. Ты только позови. Если же ты хороший человек и считаешь, что сделал достаточно для того, чтобы быть спасённым, то знай: люди спасаются не делами, а только по Божьей милости. Каким бы хорошим я ни был в глазах людей, моя «хорошесть» меркнет в присутствии святого Бога. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Библия, Послание ефесянам 2:8, 9).

Нам нечем похвалиться перед Богом. Мы не без греха. А в Царство Небесное не войдёт никто нечистый и грешный. Мы нуждаемся в прощении. И страшно, когда человек не осознаёт этой нужды. Нам нужно не просто изменение — нам нужно новое сердце, которое может дать только Бог. Помолитесь сегодня, как царь Давид: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня… Сердце чистое сотвори во мне, Боже» (Псалом 50:3, 4, 12).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.