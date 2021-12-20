Как Адам смог назвать всех животных за один день?

Есть те, кто считает Библию просто сборником легенд, а в числе аргументов такие люди часто приводят историю о том, как Адам давал имена животным. «Невозможно за один день дать имена всему многообразию видов», — утверждают они. А мы верим, что Адам справился, и вот почему…

Как Адам мог назвать миллионы разных видов на шестой день творения, если он составлял всего 24 часа? Это является распространённым возражением против прямого чтения первой главы книги Бытие. Некоторых этот момент смущает настолько, что они начинают верить в то, что Библия говорит не о буквальных днях, что день вполне может быть равен миллиону лет…

Начнём с того, что мы не можем быть догматичны в вопросе количества видов на земле. Роберт Мэй (Robert May), зоолог из Оксфордского Университета, сообщает: «По факту, мы не знаем, со сколькими видами растений и животных мы делим планету: менее 2 млн классифицировано на сегодняшний день, и оценки общего числа находятся в диапазоне от 5 до 50 млн видов».

Есть несколько моментов, которые не вполне очевидны для непосвящённого читателя, но которые должны быть учтены. Во-первых, Адаму не нужно было идти и сгонять или собирать этих животных. Бытие 2:19 ясно указывает на то, что Бог привёл животных к Адаму. Во-вторых, многие скептики уверены, что количество видов, которых Адаму нужно было увидеть и назвать, выражалось в миллионах, хотя это число вполне могло быть (и было) в разы меньше.

Обратите внимание, что Писание недвусмысленно утверждает, что Адам назвал всех «птиц небесных» (евр. oph hassamayim) и всех «зверей полевых» (евр. chayyah hassadeh). Нет упоминаний о том, как Адам давал имена рыбам или иным морским обитателям, или насекомым, или паукам, или арахнидам. По факту, из двух миллионов известных видов 98% составляют беспозвоночные, которые включают в себя различных животных от губок, червей и медуз до моллюсков и насекомых. Оставшиеся 2% являются позвоночными и насчитывают около 40000 видов. Это число станет ещё меньше, если вычесть 25000 водных позвоночных и четыре тысячи амфибий, которые явно не входят ни в одну из категорий животных, перечисленных в Бытие 2:20.

А если предположить, что видообразование продолжалось с начала сотворения, то одиннадцать тысяч видов позвоночных скорее всего произошли бы из намного меньшего количества прото-видов (не о них ли в книге Бытие сказано «по роду их»?). В связи с тем, что многие роды включают в себя десятки, и даже сотни, видов, то, скорее всего, Адаму нужно было назвать всего несколько тысяч этих прото-видов — задание, которое может быть легко выполнено за несколько часов. Если предположить, что Адаму нужно было бы назвать 2500 прото-видов (родов) и он тратил бы на каждый прото-вид 5 секунд, то у него ушло бы приблизительно три часа сорок пять минут на то, чтобы дать имена всем (при условии, что ежечасный пятиминутный перерыв включён в это время).

Важно отметить, что Божьей целью было не просто, чтобы Адам дал имена животным и птицам. Первый человек должен был увидеть, что он отличается в своём роде от остального творения, так что никакие из этих животных не могли послужить ему физическим, эмоциональным, интеллектуальным и духовным спутником. Потому Бог создал из ребра Адама Еву (Бытие 2:21–24).

По материалам статьи Э. Куликовского

bibleap.com

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.