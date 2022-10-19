Как быть с мобилизацией?

Мобилизация, о которой говорится в этой небольшой статье, — дело нужное и жизненно важное. Уклоняться не рекомендуется.

Чем ближе к нам военные действия, тем острее эмоции. Кого-то охватывает страх и паника, кто-то находится на патриотическом подъёме. Мобилизуйтесь и те, и другие! Мобилизуйтесь морально, внутренне, всем вашим существом и разумом и посмотрите правде в глаза. Посмотрите в глаза Истине, в глаза Христу, Который всегда с нами и никогда не обманет. И прочтите в Его глазах ТРИ ИСТИНЫ, которые дадут вам мир и внутренний стержень, помогающие преодолеть все невзгоды.

1. Мы не можем изменять обстоятельства, но можем их побеждать.

Военные действия — это данность. Иисус предупреждал: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец» (Евангелие от Матфея 24:6). Повеление Бога: не ужасайтесь, не ломайтесь перед обстоятельствами, принимайте их как данность и двигайтесь вперёд!

2. Бог рядом.

Люди выживают на войне, в плену, в тюрьмах, при стихийных бедствиях… Каждый спасённый в сложных обстоятельствах человек — это победа веры. Ведь мы можем смело доверять Тому, Кто уверенно призывает: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Библия, книга пророка Исаии 41:10).

3. Сберечь душу важнее, чем сберечь жизнь.

«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Евангелие от Матфея 16:26). Анализируйте мотивы всех ваших эмоций. Никаким смутным временем нельзя оправдать злобу, месть, злорадство, посягательство на чужое. Блаженное осознание того, что ты честен перед Богом и людьми, что твои действия продиктованы добром и любовью — вот ценность, которую не купишь ни за какие деньги.

МОБИЛИЗУЙТЕ в вашей душе веру, надежду и любовь, и Господь будет с вами, защитит и никогда не оставит в беде!

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.