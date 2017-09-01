Какой была Земля до потопа?

Возможно, вы будете удивлены, но наша планета не всегда была такой, какой мы её знаем сегодня. Научные данные и археологические находки подтверждают библейское повествование.

Библия говорит, что первоначально Земля очень сильно отличалась от той Земли, какой мы её знаем в наши дни. Одной из важных упомянутых в ней особенностей являлось присутствие оболочки, или слоя воды, окружавшего Землю. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так» (Бытие 1:6, 7). Более подробное изучение этих двух стихов даёт нам возможность представить, как, согласно Библии, первоначально выглядела Земля.

Сказано, что твердь отделила слой воды над нею от слоя воды под нею. Слово «твердь» относится к атмосферному слою, окружавшему Землю. Писание разъясняет это: «И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землёю по тверди небесной» (Бытие 1:20). Условия, описанные в этих стихах, лучше всего можно проиллюстрировать сферой, состоящей из плотного водяного пара, которая окружала Землю, что создавало парниковый эффект. Длинноволновое излучение Солнца проникало через водяной покров и рассеивалось. Излучаемое от поверхности Земли тепло оставалось в границах покрова, создавая условия, подобные среде, получаемой в теплице. Таким образом, на всей планете от Северного до Южного полюса существовал одинаковый субтропический климат. Благодаря обеспечиваемой водяным экраном равномерной температуре первоначальная Земля характеризовалась очень большой влажностью, но осадки при этом не выпадали.

Интересно, что Библия в Бытие 2:5, 6 говорит: «…ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли». Согласно библейской модели, дождя не было до времени Потопа.

Окружающий Землю слой воды мог фильтровать вредоносное космическое излучение так же, как озоновый слой функционирует теперь, защищая Землю от коротковолнового излучения, которое чрезвычайно опасно для жизни. Кроме того, что оно вызывает дегенеративные генетические изменения в хромосомах клеток, оно ускоряет процесс старения. Мы должны признать, что под защитой окружавшего Землю экрана растения и животные были намного крупнее, здоровее, сильнее и жили дольше.

Существуют факты, подтверждающие достоверность модели экранированной Земли. Изучение окаменелостей даёт нам многочисленные примеры того, что климатические условия на Земле первоначально были совершенно иными, чем в наши дни.

Например, на северной оконечности острова Ванкувер в Канаде были найдены окаменелые отпечатки листьев пальмы.

На территории Новых Сибирских островов на севере России, находящихся за Полярным кругом, были обнаружены остатки тропических лесов, гигантские плодовые деревья с вмёрзшими в лёд зелёными листьями и плодами, а также останки мамонтов и других млекопитающих.

На Шпицбергене, в северной части Норвегии, также за полярным кругом, были обнаружены пальмовые листья длиной от 3 до 3,5 м, найденные в окаменелом состоянии вместе с различного рода окаменелостями субтропических морских животных.

В марте 1972 года журнал «Nationа1 Gеоgrаphіс’s» опубликовал статью об американской тундре. В этой статье рассказано об останках гигантских верблюдов, львов, лошадей, мамонтов, тигров, ленивцев и бизонов, вмёрзших в слои льда и ила. Эти животные не живут сегодня на Аляске, но факты говорят, что они жили там в прошлом.

В южном полушарии, у самого Южного полюса, были найдены остатки пышных лесов со стволами деревьев диаметром около метра. Об этом рассказано в книге Хукера «Эти удивительные ледниковые эпохи». Все эти примеры говорят о том, что в прошлом растительная и животная жизнь существовала от полюса и до полюса.

Имеются также многочисленные свидетельства существования гигантских растений и животных. В летопись окаменелостей занесены моховидные растения, которые достигали метровой высоты. В наши дни их размеры не превышают 5 – 8 см.

Растения, похожие на аспарагус, достигали высоты 12 м, но их корневая система была очень слабой. Очевидно, что корни этих растений не должны были углубляться далеко в почву, чтобы добывать влагу, и не закреплялись в грунте с целью защиты от ветров.

В летописи окаменелостей присутствуют хвощи высотой более 1,5 м. В наши дни хвощ достигает максимальной высоты от 1 до 1,5 м. Высота папоротниковых растений в прошлом достигала более 16 м, теперешние же папоротниковые достигают лишь высоты кустарника.

В летописи окаменелостей есть также насекомые, гораздо более крупные, чем сегодняшние виды. Например, были найдены тараканы диаметром более 30 см, сохранились стрекозы с размахом крыльев более 1 м. В санденском каньоне близ Банффа (провинция Альберта в Канаде) были найдены окаменелые двустворчатые моллюски длиной более 0,5 м. В разных частях Земли найдены окаменелости гигантских животных различных видов.

Окаменелые останки безрогих носорогов говорят об их росте, превышающем 6 м. Свиньи достигали размеров крупного рогатого скота. Рост верблюда достигал 3,5 м. Гигантские птицы вырастали до 3 м, а бобры достигали размеров свиньи. Ширина оленьих рогов превышала 3,5 м. Земляные ленивцы, достигающие ныне размеров средней обезьяны, в летописи окаменелостей представлены экземплярами длиной более 5,5 м.

Одной из наиболее известных особенностей летописи окаменелостей является обилие гигантских рептилий. Наиболее распространённая из них — динозавр. Для того, чтобы динозавр мог вырасти до таких огромных размеров, какие мы видим в летописи окаменелостей, продолжительность его жизни должна быть намного больше продолжительности жизни ныне живущих рептилий. Существование защитного экрана, несомненно, помогает объяснить то, почему животные прошлого достигали больших размеров и жили дольше.

Таким образом, можно видеть, что Библия даёт нам ключ к пониманию прошлого. Библейский взгляд на Землю до Потопа, защищённую водным экраном, отвечает на многие вопросы, возникающие при изучении летописи окаменелостей.

Подготовила Юлия Коровина,

«Очевидность сотворения мира»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.