Кондитер-христианин из Колорадо оказался в центре ЛГБТ-скандала

Кондитера-христианина из Колорадо Джека Филлипса, который уже попадал в суд из-за отказа испечь торт на свадьбу геев, теперь обвинили в отказе испечь торт на празднование смены пола.

«В Библии сказано, что Бог создал мужчину и женщину. Я убеждён, что не нам выбирать пол и не нам его менять», — сказал Джек Филлипс.

Профессор права Университета «Риджент» Брэд Джейкоб считает вполне закономерным, что на Филлипса снова «началась охота»: «Филлипс стал их мишенью. Все лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры Колорадо ополчилось против него. Он стал неким олицетворением христианина, который не принимает порядков ЛГБТ-сообщества. Поэтому неудивительно, что они его преследуют», — объяснил профессор.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.