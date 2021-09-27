Кто будет в числе спасенных?

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Кто будет в числе спасённых? Если я хороший человек, небеса мне обеспечены? Может, пропуск туда чем-то напоминает вступительный экзамен, и проходят те, у кого выше балл? Почему же тогда Христос сказал, что мытари и грешники могут войти в Царствие Божие, а так называемые «хорошие люди» — остаться вне? Слушайте наш подкаст https://sokrsokr.net/podcasts/

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