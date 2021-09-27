Кто будет в числе спасенных?

Кто будет в числе спасённых? Если я хороший человек, небеса мне обеспечены? Может, пропуск туда чем-то напоминает вступительный экзамен, и проходят те, у кого выше балл? Почему же тогда Христос сказал, что мытари и грешники могут войти в Царствие Божие, а так называемые «хорошие люди» — остаться вне? Слушайте наш подкаст https://sokrsokr.net/podcasts/

Подпишитесь на Telegram https://t.me/sokr7d

https://t.me/sokr7d группа в viber http://bit.ly/3angela

http://bit.ly/3angela Instagram https://www.instagram.com/sokr.sokr7

https://www.instagram.com/sokr.sokr7 Пожертвовать https://sokrsokr.net/help/