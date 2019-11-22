Кто сказал, что гомосексуализм — это плохо?

Как в нашей стране действует теория окна Овертона? Вот вам пример.

Моя хорошая подруга Марина в своё время перекочевала в Сан-Франциско. Когда она лет 10 назад приехала в Россию погостить, то мы с ужасом слушали её рассказы о том, что даже в церкви полно людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что регент их церковного хора — лесбиянка, все об этом знают, но замену ей не находят. В школе с детьми регулярно проводятся беседы в стиле: «Прислушайся к себе. Возможно, тебя больше привлекают люди твоего, а не противоположного пола. Это нормально. Не надо идти наперекор природе»… Всего 10 лет назад для нас это было дикостью. Казалось бы, Россия до сих пор неплохо держит оборону. Казалось бы…

Мы, распираемые гордостью за Отчизну, радуемся, когда в столице запрещают очередной гей-парад. СМИ то и дело сообщают об этом. Мы не такие, как гнилой Запад, нет. Но что происходит в действительности? Похоже, окно возможностей (см. статью выше) просто сдвигается от стадии «немыслимое» к стадии «широко обсуждаемое». Дальнейшее развитие событий легко предсказать.

А ведь когда-то я без задней мысли гуляла за руку с подружкой. И все гуляли. Теперь девчонки за руку почти не ходят, а если и встречаются такие, то сразу проскакивает мысль: «Возможно, нетрадиционные».

Ещё живёт в сознании образ «нетрадиционщика», навеянный СМИ: если это парень, то обязательно женоподобный или панк, а если девушка, то в косухе, с тату и зелёными волосами. Эдакие нелюди. И как было бы хорошо, если бы все извращенцы были такими: я бы показывала на них детям и говорила: «Бог создал семью из мужчины и женщины.

А эти люди пошли против Бога и вот во что превратились!» Наглядненько так. Но нет же.

Летом гуляли с детьми в центре города. Там есть смотровая площадка с красивым видом на город и пойму реки. Излюбленное место туристов, горожан и богемной молодёжи. Там много всяких «особенных» пасётся. Но вот я вижу двух девушек. Одна с тубой (художница, наверное), другая с футляром от скрипки. Чем они меня привлекли? Какие-то светлые они, личики добрые, без макияжа, с отпечатком интеллекта на лице. Почему-то не могу оторвать от них взгляда. Что?! Они целуются! Как-то неправильно они это делают, не по-дружески. Может, показалось? Снова целуются! Мы как раз подошли очень близко. Я стою, разинув рот (как-то утратила контроль над собой). В этот момент одна из девчонок, оторвавшись от уст другой, одаривает меня самым невинным в мире взглядом. Не нахожу слов, с разинутым ртом иду дальше. И думаю: «Почему не с зелёными волосами? Почему без тату?! Это неправильно!» Если лесбиянки будут такими милыми, то где гарантия, что моя дочь не захочет пополнить их ряды?

Почему женщина должна связывать свою жизнь именно с мужчиной? Кто об этом сказал?

Для человека, знакомого с Библией и уважающего нравственный закон, всё ясно и понятно: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их» (Евангелие от Марка 10:6). Бог повелел людям плодиться и размножаться, что возможно только в случае союза мужчины и женщины. Наконец, Он ясно сказал: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Библия, книга Левит 20:13). Таким радикальным методом грех должен был искореняться из среды Божьего народа.

Вот ещё очень красноречивый отрывок из послания апостола Павла римлянам: «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства» (1:26–28).

Если нет Бога в разуме, то начинается «творчество». К человеку подходит сатана с извечным вопросом, адресованным некогда Еве: «Подлинно ли сказал Бог…?» Цель дьявола — размыть границы между белым и чёрным.

Бог сказал, что в вечную жизнь идёт меньшинство. Вот таким меньшинством быть очень-очень хочется! Но быть меньшинством по причине превратного ума и отсутствия царя в голове — это увольте.

Возможно, и в нашей стране наступят времена, когда людей будут судить за то, что они осмеливаются грех называть грехом. Только грех от этого грехом быть не перестанет.

Далеко не все жертвы гомосексуализма — это разнузданные безбожники с зелёными волосами. Зачастую это милые люди, ведущие свою борьбу. Нужно признать грех грехом — это первый шаг к освобождению. Гомосексуалист однажды — не гомосексуалист навсегда! Этому есть сотни подтверждений. Если человек даёт место Богу, то Бог способен навести порядок.

Как же уберечь своих детей от влияния новой моды, особенно когда грех поражает самых, казалось бы, лучших? На лучших ведь хочется равняться… Важна профилактика. С детства рассказывайте детям о Боге и Его Законе, чтобы в их сердцах сформировались прочные принципы. Христос встречал искушения лукавого словами: «Так написано». Если мы не знаем, как написано, то сможем ли мы противостать дьяволу? Изучайте с детьми Слово Божье: это лучший учебник того, что хорошо, а что плохо.

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.