Методистская церковь Великобритании признала однополые браки

Методистская церковь стала крупнейшей религиозной конфессией в Великобритании, разрешающей однополые браки несмотря на то, что это противоречит Англиканской церкви (прим. ред.: и идёт вразрез с учением Священного Писания). Шаг по изменению определения брака получил поддержку на методистской конференции, а первые однополые свадьбы ожидаются осенью.

Методистская церковь — четвёртая по величине христианская конфессия в Великобритании, насчитывающая около 164000 членов в более чем 4000 церквей. В голосовании за разрешение однополых браков было отдано 254 голоса «за», 46 — «против». Конференция также проголосовала за признание, принятие и празднование любви и преданности не состоящих в браке супружеских пар (прим. ред.: проще говоря, одобрила сожительство).

Джейн Озанн, активистка кампании за равенство ЛГБТ и член правящего органа Совета Генерального Синода, сказала, что голосование отразило «значительный сдвиг, произошедший в христианских взглядах в Англии, и показывает, как много людей поддержали недавний призыв епископа Пола Байеса разрешить однополые браки».

К счастью, находятся люди, отстаивающие библейскую позицию. Например, Андреа Миникиелло Уильямс из консервативной группы Christian Concern сказала: «Божий план… это — один мужчина, одна женщина — брак… Все церковные деноминации, включая методистов, должны уверенно провозглашать это видение, а не отражать дух времени».

По материалам cnl.news

Так говорит Библия:

«Они заменили истину Божию ложью… Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства» (Послание римлянам 1:25–28).

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.