Милое веселье?

Вы в раздумьях, какой костюм смастерить ребёнку на Хэллоуин?

Надеемся, что эта статья избавит вас от ненужных расходов.

Современные психологи почти в один голос оправдывают празднование Хэллоуина, приводя море доводов, свидетельствующих о якобы колоссальной пользе подобных шабашей. Чуть ли не в каждом многосерийном современном мультике есть серия про Хэллоуин. Он отмечается практически в каждой школе, детском саду, не говоря уж о детских курсах английского. В молодых рабочих коллективах тоже любят его праздновать.

Поиграем в плохишей?

Зачем наше общество, особенно детей, приучают к этому мероприятию, каким образом страшные образы могут принести пользу? Многие современные психологи утверждают, что ребёнок через участие в этом празднике научится «замечать, определять и контролировать негативные чувства», а это залог «счастливой жизни эмоционально здоровой личности. Куда направить агрессию, накопившееся напряжение?.. Как раз тут на помощь (и не только детям, но и взрослым) приходят мероприятия, на которых разрешено кричать, рычать, дёргаться и корчить рожи. Устраивая битву “Чужого” против “Хищника”, они учатся контролировать гнев и проявления жестокости».

Я не понимаю, как ребёнок научится контролировать гнев, нападая на другого ребёнка, пусть даже в игре, и как это может снизить уровень жестокости. Пока я вижу обратное: когда на моих детей, играя, нападает другой ребёнок, изображая звериный рык и показывая когти, они пугаются и начинают плакать. А потом уже дома начинают копировать это поведение по отношению к другим. Где тут контроль над гневом?

Есть мнение, что негативные эмоции нужно обязательно выплеснуть, главное, экологично. Все наверняка слышали совет научить ребёнка побить подушку. И, вроде бы, правда: пусть лучше он подушку побьёт, чем своего брата. А что он будет делать, когда рядом не окажется подушки, не будет возможности вообще куда-то уйти, чтобы выплеснуть свой гнев? И Хэллоуин-то только один раз в году. А вы встречали взрослых, не умеющих контролировать свои чувства, которые хлопают дверьми, бьют посуду? Может быть, себя узнали? А ведь метод по сути один и тот же, разницы особой нет — подушка или дверь.

За последние несколько лет я встретила только одного специалиста, Валентину Паевскую, которая говорила о неэффективности метода битья подушки. «Контроль над эмоциями начинается с контроля собственного тела — движения и дыхания». Есть множество подвижных игр, которые как раз помогают выплеснуть это напряжение, те же занятия спортом, в целом свободная активность без телевизора, игра в песочнице. На пике эмоций можно делать дыхательные упражнения и пить воду маленькими глотками, мы можем овладеть этими навыками сами и научить детей. Отлично помогает справиться с эмоциями свободное творчество (без заданной темы): рисование, лепка, особенно работа с тестом. И тут защитники Хэллоуина могут сказать: «Так мы об этом же! Как хорошо вместе всей семьёй помастерить костюмы, украшения, приготовить печенье, а потом вместе поиграть». Но вопрос в том, какие это костюмы, украшения, угощения.

Чтобы мерзость стала нормой

В соцсетях ходит цитата Ирины Медведевой, директора Общественного института демографической безопасности, о том что «мы живём в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы — именно те симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии, — выдаются за эталоны моды и поведения. Психиатрические поражения ведут к нарушению нравственности, а нравственные искажения обязательно влекут за собой психические деформации». Далее она пишет про культ рваных джинсов, моду на намеренно неправильно застёгнутые пуговицы, неряшливость.

В психиатрии, если человек неопрятен, это показатель тяжёлого психического расстройства. Зачем-то нам навязывают эти симптомы как норму. А муляжи трупов, частей тела, уродливые раны, печенье в виде пальцев, конфеты в виде глаз — не хлеще ли они рваных джинсов? Психически здоровому человеку будет некомфортно вокруг всего этого, а наших детей приучают к тому, чтобы считать мерзость нормой.

Отупение сердца?

Далее автор приводит в пример героев боевиков: «Это сверхсильные люди, которые решают свои проблемы, круша и уничтожая всё живое и неживое на своём пути. Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения, в которой сочетается юношеская патологическая жестокость с патологическим отупением сердца, то есть патологическим бесчувствием». Костюмы Хэллоуина — зомби, мумии, маньяки типа Джека-Потрошителя, ведьмы, вампиры. Как ни крути, а для детей (да и для взрослых) — это не просто костюм, это персонаж, с которым они ассоциируют себя. На кого захочет быть похожим ваш ребёнок? Кто его герой?

Символы смерти

Вся атрибутика Хэллоуина постепенно нейтрализует отвращение к вещам, которые должны его вызывать. Мой дед в войну был разведчиком. Однажды вместо него в разведку пошёл его друг. Всех ребят, которые ушли, потом нашли с отрезанными головами. Дед рассказал об этом только спустя много лет, и то будучи пьяным, в годовщину той даты, горько плача. И я не думаю, что людям, действительно видевшим такие ужасы, кажется невинной забавой раскладывать части тела по своему дому. Да, большинство из нас не переживали подобного, но значит ли это, что подобная забава может быть нормой? Кто-то скажет: «Да что вы, в детском саду нет никакой расчленёнки, просто тыковки, паутинки, летучие мышки, паучки, можно сказать, природа». Но ребёнок начинает воспринимать этот праздник как что-то естественное, со знаком «плюс» — хорошее, доброе. Да и шестнадцатилетний подросток не будет наряжаться в то же самое, что и пятилетка: ему захочется ощущений поострее, с каждым годом костюмы, атрибутика будут всё реалистичнее (прогресс это позволяет).

А ещё детей в этот день учат, выпрашивая сладости, говорить: «Сладость или гадость!» — или вы нам конфеты, или мы вам что-нибудь дрянное сделаем. Милая забава? Но потом не удивляйтесь, когда лет через десять эти «дети» встретят вас в подворотне примерно с таким же вопросом. Кстати, исследования показали, что малолетние убийцы и самоубийцы часто рисуют атрибуты смерти. Подобные зарисовки указывают на готовность к насилию по отношению либо к другим, либо к себе.

Осторожно!

Отмечая Хэллоуин, мы открываем ящик Пандоры. Участие в этом празднике не только нравственно развращает, но и уродует психику ребёнка, вместо обещанной эмоциональной стабильности несёт дополнительные детские страхи, энурез, развивает тягу к оккультизму и интересу к группам смерти.

Врагу душ человеческих важно перевести этот праздник в разряд милых семейных забав, потому что это будет его почти окончательной победой, ведь семейные традиции и ценности самые крепкие. В Библии довольно много говорится о том, что не стоит сознательно лезть на территорию врага: «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы» (Послание ефесянам 5:11), «Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 послание фессалоникийцам 5:22), «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 послание коринфянам 15:33), «Не давайте места диаволу» (Послание ефесянам 4:27).

Давайте не будем сознательно отправлять детей в тыл врага, чтобы пополнить его ряды, особенно если вы считаете себя верующими. Пусть Бог благословит вас мудростью, как вести своих детей к Свету и с мужеством отстаивать свою позицию.

Ася Стрижёва

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.