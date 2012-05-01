Не губите себя… прощайте

ВОПРОС: Библия призывает прощать обидчиков. Но как простить того, кого простить невозможно?

ОТВЕТ: Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к величайшему примеру нашего Господа Иисуса Христа. Спросите себя: «Что помогало Иисусу Христу прощать и молиться за Своих врагов, за тех, кто, распиная Его на кресте, вбивал гвозди в Его руки и ноги? Что заставляло Иисуса Христа прощать Своих предателей и тех, кто изощрённо злословил и Его?» Ответ очевиден — настоящая самозабвенная любовь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Иисус Христос любит людей, отделяя их от греха, злобы и ненависти. Он любит их, как Своих детей, как Своё уникальное творение, в которое Он вложил Свой образ и Своё подобие. Господь призывает нас любить даже врагов: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфея 5:44). Исследуя притчу о блудном сыне, мы слышим призыв любить своих ближних как себя, как своих детей, как своих братьев и сестёр, подвергнутых влиянию разрушительной силы греха.

Смотрели ли мы когда-нибудь на своего обидчика глазами любящего отца или брата. Понимаем ли мы, что люди, одержимые злобой и ненавистью, — это самые несчастные люди, которые однажды разделят участь диавола и его ангелов. Разве не стоит жалеть и сочувствовать тем, кому не дано понимание сущности любви и святости?

Исследуя молитву Иисуса Христа «Отче наш», мы должны искренно осознать и принять очень важную истину о том, что люди, не желающие и не способные прощать, сами не будут прощены: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матфея 6:14, 15).

В основе всякого непрощения лежит обыкновенная человеческая гордыня, подпитываемая ложным представлением о своей человеческой праведности. Кто истинно осознал свою греховность, кто искренно осознал глубину и цену величайшей жертвы Иисуса Христа, кто с верой обращает свой взор на распятого Спасителя, кто всем сердцем стремится в небеса, тот будет готов простить своего обидчика.

Прощение — это исполнение вечной заповеди: «”Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим” — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”» (Матфея 22:37-39).

Наше человеческое сердце создано для любви. Современная медицина подтверждает библейскую истину о том, что, испытывая ненависть или обиду к ближнему, мы разрушаем своё здоровье. И однажды наше сердце может не выдержать: «Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22).

Не убивайте себя, не лишайте себя небесных благословений и жизни вечной. Если вам тяжело простить кого-то, если обида терзает ваше сердце — обратитесь к Господу, искренно помолитесь Ему и расскажите о своей проблеме. Он силен дать вам победу. Позвольте Святому Духу исцелить ваше израненное сердце и наполнить его любовью.

Владислав Наумов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 5 (181) май 2012 г.